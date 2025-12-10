大全聯青埔店亮相 全台千家全聯門市砸40億換電子標籤

（中央社記者曾智怡桃園10日電）睽違15年，大潤發改名「大全聯」後的首家全新量販青埔店今天試營運，儘管坪數為全台量販最小，全年業績上看新台幣10億元，力拚放大坪效；全聯也宣布將全面導入電子標籤，以減輕人力成本並實現動態定價，全台逾千家門市導入估至少花費40億元。

全聯總經理蔡篤昌表示，大潤發（全聯併大潤發）上一次開店是2010年苗栗頭份店，此次相隔15年後再次開店，投入巨大心血，大全聯青埔店營業面積約1500坪，考量青埔大眾運輸系統較不便，因此強調一站式購足，包括一樓美食商店街導入25個餐飲品牌，解決飲食不便問題。

廣告 廣告

蔡篤昌指出，桃園是台灣人口成長率最高縣市，高鐵、機捷通車帶動下，周邊有很多新建案，青埔也成為桃園人口成長最快速區域，青埔店所在的青埔里近10年人口成長30倍，其中年輕小家庭、退休族為最多，未來發展只會越來越快。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，青埔地區人口特徵有「三高」，包括高潛力、高學歷、高所得，青埔店定位在量販店與百貨超市之間，是青埔第1間綜合型量販店，共5萬隻商品、25家餐飲，以及5大模組化專區（生鮮、家電3C、酒區、美妝保健等），希望創造「百貨專櫃感」，未來將應用在不同商圈的中大型全聯門市。

大全聯去年20店營收約277億元，青埔店一年業績目標10億，以坪效來看，屬於中前段地位。不過，蔡篤昌不諱言，「董事長（林敏雄）常說量販生意難做」，因環境正在改變，2023年店王是家樂福新店店、2024年是大全聯內湖店（4000坪、年營收25億），但要和過去量販全盛時期相比，現在業績幾乎腰斬，許多量販更面臨續約問題。

大全聯青埔店則是源於全聯董事長林敏雄看好青埔區潛力，收購IKEA青埔所屬牛奶集團地上權成為房東，順勢將大全聯開在青埔，定位社區百貨的起點。蔡篤昌指出，15年前展店成本差異大，過去開一間店花1000萬元，現在光開一家全聯至少要3000、4000萬元，量販持續投資考量因素更多，因此仍會選擇投報率佳的店鋪加速投資。

此外，全聯宣布將全面導入電子標籤，青埔店是首家導入門市，全場電子標籤約4萬顆，花費逾500萬元，盼透過導入智慧科技化工具管理，減輕人力成本，未來將可實現即時動態定價及進銷存管理的全面提升，實現OMO線上線下即時定價管理。

蔡篤昌指出，10年前便測試過使用電子標籤，但遲遲無法導入，是因成本代價太高；而近年台灣經濟佳、持續調薪，薪資成本越來越高，同時電子標籤普及率逐漸上升，成本急速下降，去年是轉捩點，全球最大零售商Walmart宣布2年內全面導入電子標籤，董事長林敏雄看好未來電子標籤省下人力工時「一定划算」。

蔡篤昌補充，一家店平均導入成本約300多萬元，希望未來3年加速導入全台1250家店，「但越快越好」，估至少要花40億元，「但現在已非錢的問題，而是有多少供應商能協助我們在最短時間內導入」。（編輯：潘羿菁）1141210