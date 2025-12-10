大全聯青埔店試營運 結合25個知名品牌搶商機

全新量販「大全聯青埔店」試營運，同步發表全新制服。

大潤發改名後首家全新量販「大全聯青埔店」昨（10）日正式試營運，新店型結合同棟全台最大IKEA及25個知名品牌，以「量販＋居家＋餐飲」的複合式商場型態搶攻當地商機，年營業額目標10億元。另外，為強化價格競爭力，並落實門市執行力，在全聯董事長林敏雄指示下，將投資30餘億元，全面導入電子標籤，預計未來3年內將加速導入全台1250家店。

全聯總經理蔡篤昌表示，睽違14年，全聯旗下量販事業再開店，也是近5年國內唯一新開量販店，而此次展店成本較開出一般超市店多出10倍以上，儘管國內量販生意難做，但全聯高度看好青埔商圈的發展潛力，預估大全聯青埔店一年的營業額目標為 10億元。

針對電子標籤部分，蔡篤昌指出，10年前全聯就有測試電子標籤的門市，一直不投入的原因是成本代價太高，但大環境競爭越來越激烈，全聯戰戰兢兢希望做得更好，因此決定全面導入電子標籤，由於平均一家店需斥資約300多萬元，再加上明年店數還會再增加，預計投入至少30億元甚至要40億元才能全面更新。「還好全聯不是公開發行公司，沒有董事會，老闆同意就可以去做」，這是全聯競爭優勢」。蔡篤昌說。

大全聯青埔店規劃有近1500坪量販賣場、美食和生活品牌專區，合計匯集約5萬種商品與超過25家品牌進駐，涵蓋餐飲、選物、時尚、生活和親子娛樂。

蔡篤昌指出，儘管去年大全聯內湖店位居量販業的店王，但現在的量販業與十幾年前的全盛時期相比，業績多半已經打對折，其中的最大問題是「店太小」，因此，大全聯開始強打模組化專區，以創造出百貨公司的專櫃感。而未來模組化專櫃有望應用在不同商圈的全聯中，包括「全電器」、「全藥妝」、「全酒窖」、「鮮食集」和「烘培坊」等主題，呈列方式和商品豐富度，將如同百貨公司。

另外，全聯、大全聯全新制服同步亮相，特別邀請巴擊、東京奧運開幕式國家代表隊服裝設計師周裕穎操刀，設計靈感源自F1車隊精神，呼應全聯員工日常工作的效率與協作默契；全聯制服以黑色為主，時尚、簡約俐落、耐髒百搭，大全聯則以賽車紅展現品牌識別度，且新制服全面採用 100% 回收紗線製成的機能布料。