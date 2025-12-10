大全聯青埔店試營運 3年內全改用電子標籤

全聯買下大潤發後首次開設新據點，「大全聯青埔店」即日起試營運，店內主打「量販+百貨」風格，近3,000坪賣場共有全電器、全藥妝、全酒窖、我的鮮食集、我的烘焙坊等主題專區，同時推出全新制服展現新氣象。家樂福則聚焦商品銷售，公布最新「年度泡麵排行榜」，搶攻冬季「冒煙商機」。

「大潤發」改名「大全聯」後，首家新營業據點「大全聯青埔店」展開試營運，預計12月16日正式開幕。不同於競業以租賃的方式開設新賣場，全聯集團直接購入整棟建築物，青埔店1樓與地下1樓設計為「大全聯」商場，總面積約3,000坪，2~5樓依然是IKEA商場，讓青埔店成為全台唯一「量販+IKEA(標準店型)」的複合式據點。

為了讓消費者能明確感受新賣場的不同，全聯以「量販+百貨」為設計靈感，不僅增加賣場的走道空間，更設置「全電器」、「全藥妝」、「全酒窖」、「我的鮮食集」、「我的烘焙坊」等5大特色專區，讓民眾逛賣場時有如走進百貨公司。

其中「全藥妝」與大樹藥局合作，商品超過3,000種，滿足消費者各種藥妝需求。「全酒窖」延續過去大潤發的法國酒品採購經驗，一口氣導入上千款酒品。「我的鮮食集」供應烤全雞、壽司盒等大份量即食餐點，劍指美式連鎖賣場。預期青埔店1年業績有望衝上10億元。

全聯集團同步公布全聯、大全聯的新制服，找來巴黎、東京奧運開幕式國家代表隊的服裝設計師周裕穎操刀，以「F1車隊精神」為設計主軸。全聯制服以黑色為主，時尚、簡約俐落、耐髒百搭；大全聯以LOGO色系「賽車紅」展現速度感與品牌識別度。近期內將全面完成制服更換，每位員工都能獲得4件新制服。

對於網友反映全聯賣場的價格標籤問題，全聯集團總經理蔡篤昌表示，內部已經深刻檢討，預計3年內將賣場中的標籤全面成電子標籤，估計花費成本達40億元，像是大全聯青埔店已經全面改採電子標籤，可以有效解決標價錯誤問題。其他大全聯據點將陸續改裝成新店型，但開設新店還須持續尋找適合的地點。

家樂福搶進冷氣團來襲的「冬夜商機」，發布最新「國產與進口泡麵排行榜」。國產泡麵由「統一肉燥麵」、「來一客鮮蝦魚板」與「滿漢大餐蔥燒牛肉」穩居前3名，維持「10年不敗神話」。進口泡麵前3名為「農心辛拉麵」、「農心爽口海鮮烏龍麵」與「營多珍饌印尼極品泡麵」，其中辛拉麵年銷售額超過5,500萬元。配合雙12與聖誕節活動，泡麵商品在12月底前都有限時優惠。

