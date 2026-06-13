大公司尪猝死！她翻遺物見存摺崩潰 驚天秘密曝光

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國際中心／綜合報導

日本62歲主婦美智子在丈夫猝逝後，驚覺家中存款僅剩21萬台幣，卻背負73萬台幣巨債。（示意圖，由AI生成）

根據日媒報導，日本一名62歲婦人佐藤美智子（化名）原以為丈夫退休金豐厚，生活無虞。沒想到丈夫突發心肌梗塞猝逝後，她整理遺物才驚覺家中存款僅剩103萬日圓（約新台幣21萬元），背後更藏著高達350萬日圓（約新台幣73.5萬元）的巨額債務。更讓她崩潰的是，原以為能依靠的遺族年金也因資格不符大縮水，讓這位當了一輩子家庭主婦的未亡人，瞬間面臨老後破產的殘酷危機。

回顧整起悲劇，美智子的丈夫佐藤博（化名）某日飯後突然抱胸倒下，送醫搶救仍死於急性心肌梗塞。辦妥後事，美智子翻找書房抽屜盤點生計，卻當場傻眼。多本存摺餘額加總竟只有103萬日圓。

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美智子透露，丈夫40多歲辭去大企業職務自行創業。多年來，他每個月固定上繳25萬日圓（約新台幣5.2萬元）家用，加上夫妻倆住在已繳清房貸的屋齡30年公寓，讓她誤以為家中經濟猶如銅牆鐵壁。

然而，謊言的雪球早已越滾越大。美智子從電腦與書桌深處的文件揪出殘酷真相：丈夫創業後期客戶流失，月收慘跌至不到10萬日圓。為了維持前大企業員工的自尊，他長期靠網銀借貸、信用卡循環利息「挖東牆補西牆」，死前甚至留下高達350萬日圓的消費金融催繳單。

面對天降巨債，美智子一度想拋棄繼承，但這意味著必須連同現居的公寓一併放棄，讓她陷入進退兩難的絕境。

沒想到，真正的核彈還在後頭。美智子前往年金事務所求助，原以為丈夫曾是大企業正職，每月少說能領10萬至12萬日圓遺族厚生年金，試算結果竟直接對半砍，僅剩約5萬日圓（約新台幣1萬元）。承辦人員殘酷點出，佐藤博40多歲就離職轉保國民年金，大企業年資僅短短18年，硬生生比規定的20年門檻少了2年。就因為這致命的2年，美智子連每年逾63萬日圓（約新台幣13萬元）的「中高齡寡婦加算」補助都一毛也拿不到。

如今，62歲的美智子每月僅靠兼職與縮水的年金共約11萬日圓（約新台幣2.3萬元）苦撐，扣除管理費與日常開銷後所剩無幾，還得扛下亡夫的爛債。她懊悔痛哭，怪自己過去太依賴丈夫，從未替老後做準備，如今只能吞下苦果。

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