《大公報》復刊100週年 天津大公報舊址修繕外觀竣工

【記者 董江竹／天津 報導】日前，記者從天津市國資委獲悉，作為承載中國新聞史與天津城市記憶的大公報舊址（見圖）修繕項目取得階段性成果，其外立面工程全面竣工，並以“修舊面貌正式亮相。這座坐落於天津和平路169號的百年洋樓，在存量資產的活化利用中重獲生機，不僅延續了歷史肌理，更成為連結城市文脈與當代生活的文化新地標。

據消息指稱，此次修繕嚴格遵循「保護優先、修舊如舊」原則，施工團隊運用傳統工藝與現代技術相結合方式，細緻修復了磚木結構牆體裂縫並進行加固，對原清水磚外簷進行修葺。目前，計畫已全面轉入內部精細裝修階段，修繕工作將圍繞「文化傳承與功能適配」核心理念，在留存《大公報》報史空間記憶基礎上，賦予其「飛鴿質美生活」全新功能，彰顯了存量資產資源在城市更新中的新價值。

消息人士稱，歷史建築承載著人民的情感記憶，滋養城市獨具魅力的文化品格。大公報舊址的修繕，不僅讓歷史建築重新煥發了光彩，更讓城市存量資產資源文化價值得到創造性轉化。今年是新記《大公報》復刊100週年，穿越百年風雨，隆慶集團將繼續秉承“保護+活化”的創新模式，加快推進項目內部裝修進度，力爭早日完整呈現百年建築的歷史風貌，為市民打造兼具歷史教育、文化體驗、公共交流、老字號煥新的城市空間。這裡不僅能觸摸到百年大報的歷史溫度，更能感受到「飛鴿」等民族品牌的創新活力，讓小洋樓裡的春秋在新時代續寫交融共生的新篇章。（照片翻攝畫面）