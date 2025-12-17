大冷天腿痠腳麻 可能下肢動脈阻塞

冬季東北季風凜冽，氣溫驟降常會造成血管收縮、血壓波動，聯新國際醫院心臟血管外科醫師楊凱迪十七日提醒，寒冷常會加劇狹窄動脈循環不良，增加下肢動脈阻塞性疾病惡化與血栓形成機率；倘若出現腿痠麻、疼痛、下肢冰冷或傷口久不癒合，恐怕已是血流不足警訊，一旦延誤治療，血管完全阻塞恐導致組織壞死甚至截肢。

楊凱迪醫師指出，近期診治一位六十四歲長期洗腎老婦，數月來反覆下肢刺痛，夜深與洗腎後特別明顯，同時右小腿與腳踝各一處久未癒合慢性傷口；清創時發現，傷口幾乎沒有出血，轉介心臟血管外科，檢查發現患者下肢血流循環不良及雙側股動脈、膕動脈嚴重狹窄。

廣告 廣告

下肢動脈阻塞性疾病屬於動脈粥狀硬化引起的「血管老化病變」，隨著年齡增長，內膜增生與斑塊堆積使動脈逐漸狹窄甚至阻塞，導致末梢組織缺血壞死。流行病學顯示，這種疾病好發於五十歲以上族群，六十五歲後發生率明顯上升，八十歲以上更是每五人就有一人受影響，男性症狀相較女性明顯。

動脈粥狀硬化為全身性血管疾病，倘若阻塞發生在腦部即為腦中風，在心臟即為心肌梗塞，位於下肢便形成下肢動脈阻塞。初期症狀不易察覺，症狀包括走一小段路即出現腿部劇痛需停下休息（間歇性跛行）、下肢冰冷、皮膚無光澤、趾甲增厚及傷口長期不癒等。

更危險的是斑塊因受血壓劇烈波動生成血栓，恐引發急性阻塞，楊凱迪指出，若是出現突發劇痛、皮膚蒼白、脈搏消失、感覺異常及肢體癱瘓等症狀，代表患者已經發生急性缺血，四至六小時內未能恢復血流，組織恐將出現不可逆壞死，截肢風險大增。