即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導

台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。

廣告 廣告

承上述，他進一步舉例，例如週三（1月14日），夜間可能還是會出現12、13度左右低溫，但白天高溫能來到24至25度，日夜溫差相對較大、白天相對溫暖舒服。不過，因為目前冷氣團仍在發揮影響力，北部一整天溫度都偏低，直到明天清晨以前，大致都是維持低溫天氣。明日白天後，氣溫應可略微回升，但西部地區因輻射冷卻作用，日夜溫差會比較大。所以劉沛滕強調，清晨及早晚都還是偏冷，應做好保暖工作。

快新聞／大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇

氣象署預報員劉沛滕。（圖／民視新聞）

他接著繼續說，天氣回暖後，大概直到週六，才會又面臨一波東北季風影響；但目前預估，影響力不如這波冷氣團，僅需留意日夜溫差大的天氣形態。此外，劉沛滕也提到，直到週五以前，這週的空氣環境大致偏乾，西部地區雖溫差大，但雲量也不多。

從衛星雲圖來看，劉沛滕表示，今天西部地區上空沒什麼雲層，主要集中於花東沿海，因此該處有些局部降雨；全台整體仍偏乾，天氣大致穩定。至於未來降雨趨勢，他則分析，週五以前東部地區可能有些零星降雨，但大多數地區多雲到晴、都是偏乾燥天氣；週二以後東北季風稍微增強，因此迎風面的東北部地區，降雨也可能增加一些。但整體來說，他還是強調，水氣沒有很多，依舊是一路偏乾。

快新聞／大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇

氣象署預報員劉沛滕。（圖／民視新聞）

直到週六以後，劉沛滕預估，屆時會來一波挾帶更多水氣的東北季風，屆時基隆北海岸、北部山區與東部地區，降雨機率將稍微提升；不過在那之前，全台大致都是較穩定的天氣，直到週末才要開始留意水氣增加的情形。

原文出處：快新聞／大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇

更多民視新聞報導

伊朗大規模示威遭當局鎮壓！紐時曝：川普已聽取軍事打擊簡報

爭取民進黨提名嘉義縣長！「他」霸氣表態：給我4年「當選只做1屆」

民進黨台南市長初選決戰！黃偉哲挺「他」籲做1事：讓民意展現

