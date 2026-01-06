大冷天！男闖無人拉麵店偷20支冰棒 店家怒報警

高雄楠梓區一間24小時營業的韓式無人拉麵店，於5日凌晨1時許發生竊案。（圖／東森新聞）





高雄楠梓區一間24小時營業的韓式無人拉麵店，於5日凌晨1時許發生竊案。當時氣溫不到攝氏15度，卻有一名男子無視寒冷天氣，全副武裝闖入店內，並非竊取熱食泡麵，而是鎖定冷凍櫃內的冰品。男子在短時間內掃光20多支冰棒後騎腳踏車逃逸，警方目前已鎖定特定對象，將通知其到案說明。



監視器畫面顯示，這名身穿紅外套的男子手持藍色塑膠袋進入店內，為了掩人耳目，他不僅頭戴帽子、臉掛口罩，雙手更戴上手套，將自己包得密不透風。男子進店後目標明確，直奔冷凍櫃「埋頭苦幹」，將櫃內冰棒一把一把裝進自備的塑膠袋中，得手20幾支冰棒後隨即離去。附近店家受訪時對此行徑感到不可思議，直言天氣冷得要命，竊賊卻專偷冰淇淋，行為實在令人費解。

受害的拉麵店游姓業者表示，這是開店以來首次遇到此類情況。他指出，嫌犯動作相當熟練，似乎早已對店內環境做過功課，從進門到離開前後不到兩分鐘，便迅速完成犯案。雖然遭竊的冰品價值僅約800多元，但對於採取誠信制的無人商店而言，這無疑是對店家信任的一大打擊。



針對此案，高雄市警局楠梓分局右昌派出所副所長陳士勛說明，警方獲報後立即調閱店內及周邊監視器過濾清查，目前已掌握該名騎乘腳踏車逃逸的嫌犯身分，後續將通知其到案說明，並依竊盜罪嫌移請橋頭地檢署偵辦。



游姓業者無奈表示，經營無人商店本就無法提供24小時的人力留守，主要依賴與顧客之間的互信機制，儘管能透過監視器遠端掌握狀況，但防君子不防小人。業者強調，相信該名男子僅是個案，但也希望警方能盡速破案，別讓竊賊繼續逍遙法外，破壞良好的消費環境。

