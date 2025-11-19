大分驚魂夜！火舌吞噬逾170棟建物 超過半天仍未撲滅

2025年11月18日，日本大分縣大分市的佐賀關於傍晚發生大規模火災，火勢蔓延至周邊住宅與山林，超過170棟建築物遭遇祝融。翻攝自X@Gt8VUlzRG7buafO



日本九州的大分市昨日（11/18）傍晚發生大規模火災，導致170多棟建築遭遇祝融，估計燒掉超過三分之一的台北大巨蛋面積。截至今日（11/19）上午火勢仍未完全撲滅，當地已請求陸上自衛隊前來救災。

據日本放送協會（NHK）報導，日本時間18日下午5點45分（台灣時間下午4點45分）左右，大分市佐賀關接獲居民通報有「房屋起火」，隨後火勢迅速蔓延。據大分縣災害對策本部發布，火勢蔓延至民宅在內的170多棟建築物，周邊山林亦遭火舌吞噬，有一名76歲男性失聯。

另據共同社報導，起火點位於漁港東北方的住宅密集區，當天下午曾發布強風警報。截至19日上午8點，火災已造成現場周邊約270戶住家停電。地方消防部門表示，一名50多歲婦女因呼吸困難被送往市內醫院救治。

截至今日上午9點左右，通報至今已超過半天時間，打火作業仍在持續進行，尚未掌握完全撲滅火勢的具體時間。大分縣政府表示，截至18日晚間11點40分，已有115戶、175人至鄰近的公民館避難，縣府將於今日上午舉行會議，商討後續應對措施。

此次受災範圍估計達4.89萬平方公尺，經估算，大約燒掉台北大巨蛋建築主體樓地板總面積12萬平方公尺的三分之一以上。為此，大分縣上午9點已向陸上自衛隊請求救災；日本政府約莫同時在首相官邸危機管理中心設置情報聯絡室，負責情報收集與警戒工作。

