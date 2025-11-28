大創店員阻孩童亂跑！被奧客媽罵到下跪

韓國全羅南道順天市一間大創百貨發生令人震驚的顧客糾紛事件。據目擊者透露，事發當時一名小孩在店內出入口附近奔跑，身穿紅色上衣的中年女店員見狀，出於安全考量上前提醒：「請不要跑，這樣很危險。」

然而，孩子的母親對於店員的善意提醒感到不滿，隨即對店員展開激烈指責。這名年約20多歲的年輕母親不僅破口大罵，還揚言要提出客訴。面對突如其來的責罵，店員連聲道歉，但對方仍持續咆哮。

從流出的影片畫面顯示，這名年紀足以當顧客母親的中年店員，在壓力下突然雙膝跪地，雙手合十放在膝上，不斷向對方鞠躬道歉，祈求原諒。即使顧客轉身離開，店員仍保持跪姿，挪動身體卑微地跟在後方繼續道歉。目擊者表示，當時顧客的孩子就在一旁觀看整個過程。

廣告 廣告

事件影片在網路曝光後立即引發韓國社會譁然。網友紛紛表達憤怒與同情，認為店員並無任何過錯：「為什麼要下跪？員工沒有做錯什麼」、「這是對服務業勞動者的暴力」。許多人質疑現場為何無人出面制止，也批評該名母親的行為已超越一般消費糾紛，涉嫌構成侮辱與霸凌。

網友更指出此事對孩子的負面影響：「孩子會學到什麼？父母的身教很重要」、「孩子沒教養，是因為母親先沒教養」。部分韓國網友透露，某些地區仍存有「強迫下跪謝罪」的不當習慣，認為這種行為已屬人身侮辱。

大創韓國總公司隨即發表聲明，強調將站在員工立場，依員工意願提供法律支援，並與警方合作調閱監視器進行調查。公司表示，必要時將為員工提供停工有薪假及心理諮商，不排除對該名顧客提出告訴，未來也將持續關注店內環境及保護員工權益。

此事件再度引發社會對「顧客至上」服務文化的深刻反思。許多服務業從業人員留言表示感同身受，呼籲社會應共同建立互相尊重的消費環境，而非將服務人員視為可任意羞辱的對象。

更多品觀點報導

國三女遭逼跪搧耳光！單親媽怒控校方竟要受害者轉學

誇張跪姿求原諒！男子「頭腳拱橋」撐地

