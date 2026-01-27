大動作登報道歉懊悔脫序行徑 肯伊威斯特承認「雙相情緒障礙」

肯伊威斯特（左）與妻子比安卡（右）去年底一起出席首爾藝術活動。（東方IC）

從2022年底就一連串脫序行徑，包括公然支持反猶太主義，一口氣損失與多加品牌合作的收入，如今肯伊威斯特（Kanye West）在《華爾街日報》登報跟所有得罪過的人道歉，也承認自己因為受傷導致「雙相情緒障礙」（Bipolar Disorder），才有這些舉動。

他解釋應該是2002年的車禍，當時他的下巴受傷，大腦右額葉也受傷，但是內神經的傷勢直到2023年才被檢查出來，這導致了「雙相情緒障礙」，他說：「你認為其他人都反應過度，會覺得自己比以往任何時候都能看清這個世界，其實你已經失控了。」

對於過去這一段躁狂的狀態所導致的脫序言行，讓他一口氣失去Adidas、GAP、Balenciaga等品牌的合作關係，所有相關聯名商品都被撤掉。更重要的是，他失去了過去在時尚界一直挺他的《Vogue》雜誌美版總編輯安娜溫圖（Anna Wintour）的支援，使得讓他瞬間被放生。之後他繼續發表反猶太言論，甚至2025年也被前任員工起訴，他曾自比希特勒，但此案法官尚未判決。

他承認自己被貼上了標籤，感覺似乎無法再替世界做出任何有意義的貢獻，因為長年以來社會大眾喜歡嘲笑這樣的人士，但是自己卻沒有必要覺得需要尋求幫助，認為自己已經強大到無人能擋。「我跟現實失去了聯繫，我忽略這個問題的時間越久，狀況就越糟糕，我對我說過以及做過的事情深感懊悔。我最愛的一些人，對他們越是差勁。想起來，脫離了真實的自我。」

他強調因為「雙相情緒障礙」，讓他選擇最具攻擊性的符號，也救納粹標誌，「我為我自己那段時間的所作所為感到羞愧與遺憾，往後會致力於更負起責任、待遇與有意義的改變。但這不能替我做過的事情開脫，我不是納粹，也不是反猶太人，我愛猶太人。」他也跟所有黑人族群道歉，因為是他們陪伴著自己，經歷了高潮與一連串的低潮，也因為讓他們失望而道歉，「我不是要求同情，也不是要求免責權，儘管我渴望贏得你們原諒。我今天的公開信只是請求您的耐心與理解，因為我已經找到回家的道路了。」

