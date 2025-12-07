大動作禁小紅書1年 醫爆它反而衝到蘋果手機第一名
內政部以涉詐1706件、財損逾2億為由，即日起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年。胸腔科醫師蘇一峰表示，大動作出手禁止小紅書，結果小紅書現在在社交類，衝到蘋果手機的第一名。
蘇一峰6日在臉書貼文表示，國家越禁止，大家越覺得好奇，大動作出手禁止小紅書，結果小紅書現在在社交類，衝到蘋果手機的第一名，Android手機的第二名。這是不是一種國民對國家政府的不信任？大家反而覺得被你禁止的一定是好東西。
網友留言表示，「更想下載了」、「本來沒聽過小紅書⋯這下子只好先下載來用看看了」、「對自己執政沒自信，才用禁止的方式來處理，呵呵」、「旅遊、生活、美妝、修繕、留學、醫療資訊....裡頭都比FB、 IG、YT多很多啊」、「不敢禁臉書，只禁小紅書」、「小紅書一大堆歐美人搞不好也在看」、「台灣本土的海外留學資訊超級少，小紅書上一大堆專家顧問在教，這些都是免費資訊，資訊就是力量，誰願意落後？」
也有網友表示，「禁小紅書，意外的台灣人發現一個詐騙超少的吃喝玩樂優質平台」、「本來沒下載的人都去下載了，然後網路一堆繞道的教學」、「臉書一堆詐騙的不處理」、「我家狗狗皮膚病，也是看小紅書裡頭獸醫的指引，自己買藥用藥水醫治好了」。
