「大勝休閒館」完敗！暗營地下麻將場被抄了

〔記者劉慶侯／台北報導〕位在台北市武昌街的「大勝休閒館」，涉嫌長期以合法掩護非法暗中經營麻將賭場，經台北市警萬華分局蒐證，再次前往突襲取締，逮捕蔡姓負責人、員工2人、賭客20人，均依法究辦。

武昌街的「大勝休閒館」，是以棋牌社名義申請合法牌照。但在兩年前便被轄管的萬華分局查獲涉嫌經營麻將場。

休閒館近來看準年關將近，於是在網路上招攬賭客，終於引起警方注意。萬華分局西門町派出所根據蒐證，立即組成專案小組監控，待掌握確切不法事證，前日大陣仗前往查緝，現場查獲67歲蔡姓負責人、工作人員2人、賭客20人，查扣贓款11萬餘元、監視器鏡頭、麻將牌、骰子等證物。

廣告 廣告

警方調查，「大勝休閒館」為規避查緝裝設多支監視器，仍遭專案小組以便裝成賭客查蒐得賭客以籌碼兌換現金方式賭博財物，全案詢後將蔡男及工作人員依營利供給賭博罪移送偵辦，賭客則依賭博罪偵辦。

此外，由於「大勝休閒館」是第二次被警查獲觸法，恐將面臨被市政府處以斷水斷電的處置，租賃給非法業者營業的房東也將蒙受巨大損失。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》縱放酒駕連坐女副駕還跟進民宿 台南帥警停職起訴

高雄50歲男深夜躺匝道 3車連續輾斃嚇爆

手刀對獎！2/6大樂透、今彩539、3星彩、4星彩獎號出爐啦

成功嶺打靶半張臉不見 散佈驚悚傷照3軍警在內12人下場出爐

