大勝後敲定訪美行程 高市早苗3月19日將與川普會面

2025年10月28日，日本首相高市早苗（左）與美國總統川普（右）一同登上美國航空母艦喬治華盛頓號。路透社



日本首相高市早苗在率領執政的自民黨獲得空前未見的史詩級選舉大勝後，在週一（9日）清晨確認她的第一個重大外訪行程，將在3月19日赴美國白宮與川普總統會談。

川普日前已經在自家社群平台Truth Social表態支持高市早苗，並且宣布期待她3月19日來訪。在她的X（原推特）帳號上，高市早苗週一引用川普的這段發言，回應寫說：「衷心感謝川普總統的誠摯邀約。我非常期待今年春天訪問白宮，並與您共同努力，進一步強化日美同盟。」

廣告 廣告

高市早苗進一步說：「日美同盟與兩國間的友好關係，是建立在深厚的信任以及緊密穩固的合作基礎之上。我們的同盟潛力無限。讓我們攜手合作，確保日美同盟能持續為兩國及世界帶來和平與繁榮。」

更多太報報導

叫我勝選女帝！ 高市帶領自民黨獨力拿下2/3席次、創空前紀錄

高市早苗大勝後不改其志 示意將推動任內參拜靖國神社

高市大勝宣言將全速推進減稅改革 內閣大致不變但希望維新會可以入閣