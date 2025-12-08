2026台北市長選舉已成為政壇焦點，TVBS最新民調顯示，在綠營潛在人選中，立委王世堅與蔣萬安的支持度差距最小，但蔣萬安仍以55%的支持度領先王世堅的31%。值得注意的是，在20至29歲年輕族群中，王世堅獲得48%支持度，反而超越蔣萬安的31%。同時，蔣萬安上任近3年來的施政滿意度達59%，創下其任內新高。

大勝綠潛在對手！ 蔣萬安55% 王世堅31%。（圖／TVBS）

民調結果顯示，無論民進黨推派何人參選，蔣萬安的支持度都明顯較高。若由吳怡農出馬，蔣萬安將獲得61%支持率，吳怡農則為24%，雙方差距達37個百分點。而王世堅若代表民進黨出戰，雖與蔣萬安仍有24個百分點差距，但在年輕選民中展現獨特優勢。

詹為元表示，蔣萬安在知名度上不會輸給王世堅，而爭取年輕人支持對蔣萬安的連任之路將更加穩固。他進一步分析，民進黨長期以來未在台北市培育人才，導致現在找不出強而有力的對手。

台北市議員許淑華認為，輝達留在台北市相對也幫蔣萬安加分，讓其民調持續攀升。她提到，最近市政總質詢也增加了蔣萬安的媒體曝光度，並建議非典型政治人物也可作為民進黨提名參考。

值得關注的是，蔣萬安上任至今近3年的施政表現獲得59%台北市民的肯定，較就任2年時的54%提升了5個百分點，創下歷次調查新高。

