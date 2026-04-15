大包控必看！《逐玉》張凌赫、田曦薇同款包爆紅、時髦人都在搶，張員瑛愛包百搭超能裝
今年精品包自帶「名人濾鏡」，從戲裡紅到戲外，再從機場一路紅進日常街拍。這次兩顆話題王，一顆走低調但存在感滿分，一顆則是甜酷平衡的高級代表，重點是連話題男神張凌赫、女神田曦薇、張員瑛都背到爆，想低調都難。
GucciBorsetto：低調系主角包，默默超搶鏡
先說這顆最近出鏡率高到有點誇張的Gucci Borsetto，幾乎是默默橫掃各種場合的「隱形冠軍」。從話題劇《逐玉》延燒到戲外，張凌赫和田曦薇不約而同選用這顆包入鏡，直接把它推上熱搜級討論。
張凌赫的演繹很典型「男神示範」—俐落剪裁＋低調配色，讓Borsetto自然融入整體造型，不刻意強調，卻讓整體質感直接升級的關鍵單品。
換到田曦薇，畫風瞬間切換。她用亮眼紅色套裝搭配黑色Borsetto，甜感中多了一點俐落與個性，讓包款從陪襯直接變成平衡造型的核心，幫任何風格收尾，讓整體更完整。
不只戲內戲外，品牌大使肖戰與韓國女團Aespa成員Ningning 也在米蘭看秀機場造型選擇Borsetto加持，讓這顆包的實用性被放大。俐落輪廓搭配細節設計，在低調與存在感之間拿捏得剛剛好就是一顆「不用努力就很時髦」的包。
MiuMiu Vivant：甜酷天花板，一拎直接升級高級感
Miu Miu Vivant是近期的＂出鏡率怪物＂，「人間芭比」IVE成員張員瑛這一套示範，直接把它送上必買清單的行列。用藍色碎花洋裝疊搭黑色長上衣，本來已經很甜，但一拎上Vivant、整體瞬間升級成「高級甜」。關鍵就在於包款本身帶點中性調性，剛好中和甜美元素，讓造型不會過於夢幻，反而更耐看、更有層次。
Vivant手提包設計上也很有記憶點—靈感來自保齡球包輪廓，線條俐落又帶點運動感，但又保留Miu Miu一貫的優雅靈魂。材質選用柔潤小牛皮，加上手工仿舊處理與銀色金屬細節，整體像套了一層復古濾鏡，最加分的是容量與結構兼具，不管是日常通勤還是週末出門，都能輕鬆駕馭。
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