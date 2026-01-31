大北區十二場冬令發放圍爐溫暖五千餘戶家庭
歲末寒冬，慈濟基金會舉辦「大北區冬令發放圍爐暨獨老關懷活動」，1月31日、2月1日合計舉辦十二場次，遍及北北基、桃竹及澎湖、金門等離島地區，溫暖超過五千戶受關懷照顧的家庭。活動以「回娘家吃團圓飯」為主題，結合物資發放與圍爐餐敘，讓弱勢家庭在寒冬中感受社會的關懷與人間的溫情。
大北區十二場次冬令發放圍爐活動，受惠戶數約5740戶。系列活動自1月24日率先於台北市獨居長者家戶展開，由志工逐戶送上冬令祝福；接續在1月31日基隆，台北市東區、內湖、關渡，以及新北市新店靜思堂、板橋、雙和，並延伸至澎湖、金門等地同步舉辦；最後2月1日在三重園區、桃園八德靜思堂、新竹聯絡處登場，志工與受關懷家庭齊聚一堂，共享團圓溫馨。
除了金門縣及台北市部分獨居長者家戶採逐戶送暖外，其餘場次皆搭配圍爐餐敘，讓受關懷家庭在歲末之際不僅獲得生活物資，更能感受「回娘家」的氛圍。慈濟志工透過陪伴、互動與祝福，將社會的溫情傳遞到每一個角落，讓寒冬中的家庭在團聚中獲得力量，也讓善的循環持續在社區中擴散。
東區聯絡處場次齊聚松山、信義、南港地區共計120戶慈濟照顧家庭，席開36桌。迎賓時段由小提琴家簡伯廷演奏三首樂曲揭開序幕，隨後展開健康諮詢、靜思好話春聯、發願祈福、童玩敬老、蔬食好滋味及義剪等八大分站，讓人人感受多元互動的溫暖氛圍。志工們不僅悉心陪伴，更積極宣導環保理念，鼓勵自備環保杯碗筷，落實慈濟「愛地球」的行動。
慈濟基金會副執行長劉效成致詞表示，慈濟早期圍爐物資皆由志工回花蓮，在證嚴上人帶領下親自打包分送，隨著受助人數增加，為減輕家戶攜帶不便，慈濟與連鎖超市合作推動「冬令物資卡」，讓家庭能自主選購所需年貨，兼顧便利與尊重。此模式不僅在台灣推行，更延伸至土耳其、敘利亞及墨西哥地震等國際救援，展現慈濟人以誠心準備的祝福。
劉副執行長強調，小小一張物資卡，卻承載著全球慈濟人的愛心與善念，象徵社會的溫暖與陪伴。他並感謝現場有家戶帶回「愛心竹筒」，讓善念回流慈濟，形成持續的良善循環，並呼籲社會大眾共同珍惜並延續這份愛心，讓善的力量在社區中不斷擴散，為寒冬中的家庭帶來希望與溫暖。
活動中特地播放《2025慈濟慈善大事記》與《慈濟一甲子慈悲接力》影片，回顧慈濟慈善足跡，並以「點傳心燈」祈福儀式象徵心手相連、善念共振。午間圍爐時刻，36位慈濟志工歡喜端菜上桌揭開序幕，佳餚伴隨著音樂饗宴與四階段摸彩活動輪番登場，妙音傳法、日本舞踊、志玄歌仔戲等節目交織出熱鬧又溫馨的氛圍。
餐桌上不僅有美味的菜餚，更有笑聲與祝福相伴，讓每一位家人都能感受到團圓的喜悅，圍爐圓滿結束後，志工與貴賓一同送上物資與竹筒，將關懷化作實際的支持。
慈濟基金會表示，2026年慈濟已邁入第八年與連鎖超市攜手合作，持續發放「冬令物資卡」，依照家庭人口數提供不同額度，讓照顧戶能自主挑選年貨，不僅兼顧生活上的便利，更展現對受助家庭的尊重與貼心，這份心意，讓每一戶人家都能依自身需求準備團圓餐桌上的溫暖滋味。
2026年慈濟全台規劃舉辦56場冬令發放與圍爐，總計發放近2萬7千戶家庭。在這個寒冬裡，因著志工的付出與社會的支持，許多弱勢家庭得以在團圓的餐桌旁共享喜悅，感受人情的溫暖。這份溫情，在歲末年初之際為人間點亮希望之燈，讓祝福與善念在彼此之間流轉，不僅溫暖了家戶的心，也讓社會的每一個角落都洋溢著愛與感恩。
(撰文、攝影／顏福江)
