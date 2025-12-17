大北港科技園區說明會登場 產官民共議發展藍圖

▲雲縣府攜手北港鎮公所於北港鎮新街里活動中心舉辦「大北港科技產業園區」地方說明會。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣政府推動產業轉型再跨重要一步，「大北港科技產業園區」地方說明會17日下午於北港鎮新街里活動中心舉行，吸引眾多地方里長與居民到場關心。雲林縣政府團隊與中央、地方民意代表齊聚，向民眾說明園區定位、審議進度及未來對地方經濟的影響，展現縣府與地方攜手推動產業升級的決心。

▲「大北港科技產業園區」地方說明會17日下午於北港鎮新街里活動中心舉行。（記者蘇峯毅攝）

立法委員張嘉郡表示，大北港科技產業園區不僅攸關北港未來發展，更將擴散帶動水林、口湖等周邊鄉鎮，形成區域產業聚落，吸引企業投資進駐，創造穩定就業機會，讓雲林子弟能留在家鄉發展。她指出，目前園區規劃案已送中央審議，未來將在內政部都市計畫委員會全力協助推動，加速完成相關程序。

▲張麗善縣長表示，「大北港科技產業園區」是雲林邁向高值化產業的重要引擎，預期將引進重視ESG的科技、食品加工、生技、智慧醫材與精密製造等低污染產業。（記者蘇峯毅攝）

建設處長廖政彥進一步說明，園區都市計畫已於113年12月19日通過雲林縣都市計畫委員會審議，並於114年3月6日正式報送內政部都市計畫委員會續審；同年8月21日亦召開中央第一次專案小組會議，審議程序正穩健推進中。縣府將持續整合跨局處資源，並結合地方與中央力量，確保園區規劃順利通過。

張麗善縣長強調，大北港科技產業園區將作為雲林邁向高值化、低碳化產業的重要示範基地，未來不僅帶動就業與投資，也將促進產業升級與區域均衡發展，為雲林打造兼顧經濟成長與永續環境的長遠發展基礎。