大北門郡的女兒陳亭妃回到故鄉 誓言打造濱海藍帶觀光經濟





陳亭妃「行動政府・行動正能量」鐵馬行動邁入倒數第二天，10日持續挑戰全市 37 區完騎目標，車隊一路行經北門、將軍、七股等沿海地區，最終朝市政府方向前進。

由於立法委員陳亭妃是大北門郡出身的女兒，今日重返成長的土地，沿途受到鄉親熱烈歡呼與加油打氣，場面溫馨感人。陳亭妃表示，將軍是爸爸的故鄉、七股是媽媽的故鄉，這片土地孕育了她，她強調，回到大北門，不只是情感上的回歸，更是政策實踐的承諾。

陳亭妃特別指出，今天騎經之地都是去年丹娜絲颱風侵襲台南的地區，當時她第一時間深入各重災區，實地勘查災情、協助居民反映需求。她強調，這就是政治人物最重要的角色，站在人民最前面、把責任扛起來，讓人民安心。

廣告 廣告

針對台南未來觀光發展，陳亭妃提出「濱海藍帶觀光軸」政見，主張善用台南得天獨厚的地理條件，整合宗教文化、農漁特產、商圈經濟與在地生活，打造具深度、可永續的觀光經濟模式，讓觀光效益真正回到地方社區，帶動就業機會與生活品質同步提升。

在濱海藍帶觀光軸的具體規劃上，陳亭妃指出，七股、四草、安南一帶擁有頂頭額沙洲、四草綠色隧道、青鯤鯓扇形鹽田、台江國家公園等世界級景觀資源，是台南最具國際辨識度的自然資產。她強調，濱海觀光不能只是「看海拍照」，而應進一步結合漁村文化、海味料理、伴手禮產業與生態體驗，發展深度旅遊，讓旅客留下來、消費在地方，形成良性循環。

陳亭妃也表示，「行動政府」不是口號，而是用雙腳走進每一個社區、用行動傾聽人民聲音。透過鐵馬行動串聯各行政區，不僅展現行動力，更象徵未來施政將以地方需求為核心，讓台南的觀光發展與在地生活緊密結合，真正做到發展不離開土地，繁榮回饋給人民。

更多新聞推薦

● 「如果只讓少數新增預算通過是為德不卒」 賴清德：要審預算就應完整、透徹