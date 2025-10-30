大千基金會重陽敬老送溫情 長輩與照顧者共享自然療癒時光

為迎接九九重陽節並表達對長輩的敬意與關懷，苗栗市大千慈善事業基金會特別規劃一日遊活動，帶領長輩及其照顧者前往埔心農場踏青郊遊。透過走出家門、親近自然，不僅促進長輩身心健康，更增進彼此情感連結，讓這個重陽節充滿溫馨與關愛。

大千慈善事業基金會主任吳明昌表示，隨著台灣社會逐漸邁入高齡化，目前失能、失智以及身心障礙者需長期照顧的人數已超過八十九萬二千人，其中由家庭成員擔任主要照顧者高達六十萬人。照顧者長期承擔照護壓力，常因疲於照顧而忽略自身需求，導致身心負荷過重，成為需要被關懷與支持的一群。大千慈善事業基金會自一九九八年成立以來，致力於居家式服務、日間照顧、失智共照據點及緊急救援鈴系統等多元照護方案，深刻體會「照顧者」與「被照顧者」在身心壓力下的相互依賴與情感需求。

此次活動透過「支持性紓壓團體」的方式，讓長輩與照顧者能夠暫時放下日常壓力，享受大自然的療癒時光。活動不僅促進長者社交互動與專注力，達到延緩失智退化的效果，也讓照顧者獲得身心靈的喘息與支持（見圖）。

活動中，獨居多年的八十四歲黃奶奶，因子女長期於外縣市工作，平日頂多在住家附近參與社區活動，已許久沒有出遠門。此次能夠出遊看到不同的動物，黃奶奶顯得格外開心，「非常感謝有大千基金會的社工相伴左右」，黃奶奶臉上洋溢著滿足的笑容。這樣溫馨的畫面，正是本次活動最珍貴的回憶。

吳明昌主任表示，此趟出遊讓長輩及陪同家屬都有個難忘的一天，每位參與者帶著滿載而歸的心情回來，紛紛表示期待還想參與下次的活動。大千基金會也將持續關注長輩與照顧者的需求，規劃更多元的支持性活動，讓每一位長者都能感受到社會的溫暖、讓每一位照顧者都能獲得應有的支持與喘息。