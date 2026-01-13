大千竹南醫院動土 總統：中央支持苗栗不遺餘力

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）總統賴清德今天出席苗栗縣大千醫療竹南醫院動土典禮說，苗栗縣從入不敷出轉為有歲計賸餘，中央協助苗栗不遺餘力，近10年給予經費達2187億元，並打趣稱縣長鍾東錦應向前縣長徐耀昌學一下，「你都不來跟我咬耳朵」。

大千健康醫療體系上午舉辦竹南醫院動土典禮，賴總統與大千總裁徐千剛共同擔任主典官焚香祝禱，並與衛福部長石崇良、苗栗縣長鍾東錦、苗栗縣議會議長李文斌、前縣長徐耀昌、立委陳超明等人執鏟動土，現場並有醫界、學界及眾多地方民代、里長到場見證，期盼苗栗醫療邁入新里程。

苗栗縣沒有醫學中心，民眾長期感嘆醫療資源不足，繼日前行政院長卓榮泰視察衛福部苗栗醫院急重症醫療大樓擴建工程規劃、允諾提升預算，中央全額支應新台幣21億元工程經費後，賴總統今天親自出席大千竹南醫院動土，展現對改善苗栗醫療環境的支持。

賴總統致詞時表示，大千竹南醫院定位為竹南鄉親的健康堡壘，醫院完成後醫療服務量能增加，急重症不必遠赴外縣市，同時小兒急重症、長照功能兼備，是重大醫療建設，非常了不起，要代表國家感謝大千團隊。

賴總統指出，苗栗喜事不只這一件，還有童綜合醫院將在通霄白沙屯地區設立醫院，希望今年動工，屆時他也會出席；另外「後龍鎮、通霄鎮衛生所新建工程」、「泰安、獅潭、南庄原鄉遠距醫療門診建置」以及「國衛院生物製劑廠暨戰略平臺資源庫」等工程，中央共挹注58億元。

總統特別提到，不論是前總統蔡英文任內他擔任行政院長，或是他現任總統，「我們對苗栗都非常支持」，中央幫助苗栗縣走出財政困境，許多工程免除地方配合款，從2016至今年10年間，中央給苗栗的總經費達2187億元；今年預計要補助苗栗縣288億元，也比去年增加25億元。

總統指出，中央給地方的錢，讓苗栗縣政府在2024年從入不敷出、轉為有歲計賸餘，非常難能可貴，這過程，前縣長徐耀昌最辛苦，也最清楚點滴，「每次到苗栗，他一定來歡迎我，在我耳邊講還缺什麼」；話鋒一轉，總統向台下的鍾東錦喊話「鍾縣長要學一下啦，你都沒有跟我咬耳朵」，引起現場一片笑聲。

總統強調，中央對地方的支持不遺餘力，不只有對苗栗，對其他地方也是如此，因為經濟進步、稅收增加，中央政府總預算增加，分給地方的預算也越來越多，除了醫療建設給經費外，重要的交通、水利工程建設也持續推動，希望中央、地方好好合作，讓苗栗縣越來越好。

大千醫療體系表示，竹南醫院位於竹南鎮全天路、國祥街口，目標是打造一座具備區域級教學規模的智慧醫院，預計興建地上14層、地下5層，提供急性一般病床450床及特殊病床157床。

未來竹南醫院除涵蓋35個專業科別，更強化急重症與癌症醫療需求，引進苗栗縣第1台「達文西手術機器人」及先進「複合式手術室」，提供精準一站式醫療照護，同時導入智慧醫療系統，包括人工智慧輔助診斷、遠距醫療平台、電子病歷整合等。

此外，規劃設立196床住宿長照機構，為失能與長期臥床長者提供尊嚴照顧；同時興建180間單人房員工宿舍，讓醫護同仁能安心安家。（編輯：林恕暉）1150113