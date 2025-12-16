大千竹南醫院2030啟用 鍾東錦強調：要有「苗栗需要的」 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

大千醫療社團法人竹南醫院預計2030年啟用，將成為苗栗縣最大規模醫院，苗栗縣政府今（16）日召開縣務會議，縣長鍾東錦強調，醫院建置是百年計畫，要求一定要有「苗栗需要的」特殊病床，才對得起苗北地區的鄉親。

鍾東錦指出，大千竹南醫院要符合現代醫院的設施設備，尤其醫院建置是百年計畫，要求一定要有「苗栗需要的」特殊病床，不要讓竹南、頭份、南庄、三灣、後龍地區的鄉親，有需求時還要舟車勞頓到外縣市。他表示，醫院賺錢合理，但也要有必要的配套設施，才對得起苗北地區的鄉親。

衛生局長楊文志指出，在幾次的會議中，已明確告知大千醫院在申請的特殊病床類別中，必須要有兒科加護、新生兒加護、燒燙傷、安寧及負壓隔離病床，未來也會在每3個月的醫審會追蹤醫院的規劃進度。

縣府衛生局指出，兒科加護病房指的是15歲以下孩童的加護病房，尤其2、3歲的幼兒，目前全縣沒有，此外，燒燙傷病房只有1床，還沒有醫師。

大千醫療社團法人竹南醫院於今年10月27日取得建築執照，總經費52億元，預計115年6月動土，興建地上14層、地下5層樓大樓，119年9月啟用。

大千表示，竹南醫院規畫35個專科，涵蓋內科、外科、婦產科、兒科、急診醫學科、重症加護、心臟血管中心、癌症醫學中心等，目標成為全縣最完善的區域教學醫院，至於鍾縣長「點名」的兒科加護等5類特殊病房，還在進一步討論中。

照片來源：苗栗縣政府提供

