大千醫療體系竹南醫院動土 開啟守護新篇章

▲苗栗大千健康醫療體系竹南醫院舉行盛大的動土典禮由賴清德總統（左二）、苗栗縣長鍾東錦（左一）衛福部長石崇良（右二）共同主持動土開工典禮。（記者江乾松攝）

苗栗大千健康醫療體系竹南醫院十三日舉行盛大的動土典禮。在清德賴總統、衛福部石崇良長部、苗栗縣鍾東錦縣長、陳超明立法委員等來自中央、地方、醫界、學界、業界貴賓的共同見證下，這場典禮不僅代表著建築工程的起點，更象徵著苗栗醫療服務邁向一個充滿希望與愛的新里程碑。賴清德總統在致詞中由衷肯定大千醫療體系徐千剛總裁，讚許他始終抱持著醫者的專業與赤子之心，將對這片土地的深情轉化為行動，致力讓苗栗鄉親在家鄉就能獲得最專業、最精準、最溫暖的醫療照護。

根據衛福部二○一九年公布的資料，苗栗縣中港溪區域醫療次區域屬於三級偏遠地區，面對中港溪區域醫療次區域資源不足的現況，徐千剛總裁秉持行醫初衷，投入大量心血籌建「竹南醫院」，目標是打造一座具備區域級教學規模的智慧醫院。全方位照護規模：預計興建地上十四層、地下午層，提供急性一般病床四五○床及特殊病床一五七床，涵蓋三十五個專業科別外，更強化急重症與癌症醫療需求，並引進苗栗縣第一台「達文西手術機器人」及最先進的「複合式手術室」，提供精準的一站式醫療照護。

同時，將導入智慧醫療系統，透過人工智慧輔助診斷、遠距醫療平台、電子病歷整合等創新科技，讓醫療服務更精準、更有效率，也讓鄉親享受到與都會區同等級的醫療品質。提供從預防保健、慢性疾病照護、急重症處置到癌症診治的全人醫療服務，強化醫療韌性，守護民眾健康。並期望與國家衛生研究院攜手合作，深化醫療與研究交流，以強化區域醫療量能，提升照護品質。

另外，設立一九六床住宿長照機構，為失能與長期臥床長者提供尊嚴照顧；同時興建一八0間單人房員工宿舍，讓醫護同仁能安心安家，將這份幸福傳遞給病人。

苗栗縣大家長鍾東錦縣長對竹南醫院懷抱著深切的期待，希望能設立新生兒加護病房、小兒加護病房、燒燙傷病房、安寧專責病房及傳染病負壓病房。聽到這些建議，徐千剛總裁深受感動，他表示鍾縣長對醫療的關心與用心，正與自己對苗栗醫療的投入不謀而合，那種心意相通的感覺，讓他彷彿遇見了知音。

徐千剛總裁誠摯地感謝鍾東錦縣長對醫療的關心與悉心指導，並表示竹南醫院已經規劃好負壓隔離病房與新生兒加護病房，其他項目也正在團隊的全力推動下積極討論與建置中。相信透過團隊齊心協力的努力，定能打造真正符合縣民需求的在地醫療，讓每一位鄉親在最需要的時刻，都能在熟悉的家鄉，獲得即時、專業且充滿溫度的醫療照護。

另外，徐千剛總裁也非常感謝賴清德總統在繁忙的國政中，仍特地撥冗親臨現場，與苗栗鄉親一起見證這個重要的時刻。並表示，「總統的到來，讓我們深深感受到他對苗栗鄉親健康福祉的真摯關懷與全力支持。」

徐千剛總裁進一步說明，苗栗的醫療資源長期以來確實面臨不少挑戰，但大千體系始終懷抱著一個單純的心願，就是讓每一位在地鄉親，都能在家門口享有更優質、更便利的醫療照護，不必再為了看病而舟車勞頓。因此，他誠摯期盼，透過賴總統的協助與牽線，能搭建起更穩固的合作橋樑，讓台北、台中等都會區醫學中心的專業醫療團隊、先進技術與豐富資源，真正在苗栗這片土地上扎根茁壯。「我們相信，透過這樣的攜手合作，不僅能提升苗栗醫療的整體水平，更能讓鄉親們感受到家鄉的醫療，也能是最安心的依靠。」

作為土生土長的苗栗子弟，徐千剛總裁創立大千醫院四十年間，始終將民眾的需求放在心頭。從最初的內外科慢性病治療，到呵護新生命的孕產婦及嬰幼兒照護，再到成人復健、小兒早療，乃至於成立守護心靈健康的精神科南勢醫院，每一塊醫療拼圖的建置，都是為了補足鄉親就醫的缺口，提供最完整的生命守護。

因為不忍見到急重症與癌症患者因奔波求醫而受苦，徐千剛總裁傾注心力，引進世界頂尖的急重症與癌症治療儀器，並禮聘優秀的醫療團隊加入。這份堅持讓大千成為苗栗縣第一家重度級急救責任醫院，也是唯一通過癌症品質認證的醫院。徐千剛總裁表示，去年一年已成功完成二十二例腦中風經動脈取栓手術、十八例主動脈剝離手術、六十三例葉克膜治療。並獲得健保署評定，與林口長庚醫院、台大新竹醫院分別為桃竹苗「腦中風經動脈取栓手術」及「主動脈剝離手術」的區域聯防主責醫院。在癌症治療方面，大千是苗栗縣唯一可執行次世代定序基因檢測的醫院。同時，大千的癌症新診斷人數每年平均超過五百例，是苗栗縣第一。其中，留在大千治療的病人更是高達82%。對徐總裁而言，投入資源是希望在關鍵時刻搶救每一條珍貴生命，讓癌症病友不必在寒風中遠赴他鄉，在家門口就能感受最完善、最有溫度的治療。

除此之外，也不忘將這份愛深入至偏鄉，大千在大湖設立大順醫院，成為大湖、獅潭、泰安、卓蘭四鄉鎮唯一的二十四小時急救責任醫院；更在泰安前山設立救護站、於後山成立象鼻衛生室，提供門診、急診、巡診與居家醫療等服務。這不僅是醫療資源的輸送，更是實踐醫療平權的承諾，讓山區居民在最需要的時刻，都能感受到被守護的安心。

大千醫療體系竹南醫院的動土，不僅象徵苗栗醫療服務的新頁，更代表著一份對鄉親的承諾與守護。相信在完工後，必能全面提升中港區域的醫療品質，全面守護鄉親健康。