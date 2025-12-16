大千醫表揚14孝行楷模學子

大千醫院四十週年院慶傳遞溫暖力量，表揚十四位孝行楷模學子。（記者江乾松攝）

▲大千醫院四十週年院慶傳遞溫暖力量，表揚十四位孝行楷模學子。（記者江乾松攝）

為表揚苗栗縣有孝行事蹟的學子，苗栗市大千慈善事業基金會每年舉辦「碧英孝行獎」選拔活動，今年邁入第十二屆昨（十六）日舉行頒獎典禮，共表揚十四位優秀學子並頒發獎學金。適逢大千綜合醫院四十週年院慶，特邀請苗栗縣政府陳斌山秘書長、苗栗縣議會李文斌議長、苗栗縣衛生局許之薰技正、苗栗市公所邱威鳴特助等貴賓蒞院，給予學子們肯定。大千健康醫療體系總裁暨大千慈善事業基金會董事長徐千剛表示，四十年前的今日正是大千醫院成立的第一天，選在今天表揚學子們的孝行事蹟別具意義，期望透過分享每位孩子的感人故事，可以帶給社會正面溫暖的力量。

廣告 廣告

徐千剛總裁進一步表示，大千從二十床的小醫院，歷經四十年的努力，以補足苗栗醫療缺口為己任，才能成為苗栗縣首家重度級急救責任醫院，及唯一的癌症品質認證醫院。除了致力提升專業醫療，更希望能善盡企業社會責任，照顧弱勢及孩童。其中，「碧英孝行獎」更是承襲母親-劉碧英老師關懷學子的用心而成立。今年獲獎的十四位同學不僅恭敬孝順，且在校內外都有優異的表現，楷模事蹟令人感動。

由頭份市六合國小推薦的張文芯同學，平日裡體貼懂事，協助祖母做家事、照顧因意外受傷的祖父及年幼的表弟。雖不與母親同住，但週末時總會主動到母親家中協助家務，給予母親貼心的關懷。就讀大湖國中的詹前勇同學是家中的擎天柱，當父母為工作辛勤奔波時，他不僅照顧年邁且多病的祖父母，更擔起代理家長的角色，照顧四位年幼的弟妹，家中大小事都打理得井井有條。經由苗栗高中推薦的胡明彥同學，雖是家中最年幼的孩子，但因兄姐皆已離家，因此他不但肩負起照顧生病母親的責任，為緩解父親的壓力，還利用課餘時間工讀，協助減輕家中經濟負擔。