大千醫體系竹南醫院 動土

▲苗栗大千健康醫療體系竹南醫院舉行盛大的動土典禮由賴清德總統（左二）、苗栗縣長鍾東錦（左一）衛福部長石崇良（右二）共同主持動土開工典禮。（記者江乾松攝）

苗栗大千健康醫療體系竹南醫院昨（十三）日舉行盛大的動土典禮。在賴清德總統、衛福部石崇良長部、苗栗縣鍾東錦縣長、陳超明立法委員等來自中央、地方、醫界、學界、業界貴賓的共同見證下，這場典禮不僅代表著建築工程的起點，更象徵著苗栗醫療服務邁向一個充滿希望與愛的新里程碑。賴清德總統在致詞中由衷肯定大千醫療體系徐千剛總裁，讚許他始終抱持著醫者的專業與赤子之心，將對這片土地的深情轉化為行動，致力讓苗栗鄉親在家鄉就能獲得最專業、最精準、最溫暖的醫療照護。

根據衛福部二○一九年公布的資料，苗栗縣中港溪區域醫療次區域屬於三級偏遠地區，面對中港溪區域醫療次區域資源不足的現況，徐千剛總裁秉持行醫初衷，投入大量心血籌建「竹南醫院」，目標是打造一座具備區域級教學規模的智慧醫院。全方位照護規模：預計興建地上十四層、地下午層，提供急性一般病床四五○床及特殊病床一五七床，涵蓋三十五個專業科別外，更強化急重症與癌症醫療需求，並引進苗栗縣第一台「達文西手術機器人」及最先進的「複合式手術室」，提供精準的一站式醫療照護。

同時，將導入智慧醫療系統，透過人工智慧輔助診斷、遠距醫療平台、電子病歷整合等創新科技，讓醫療服務更精準、更有效率，也讓鄉親享受到與都會區同等級的醫療品質。提供從預防保健、慢性疾病照護、急重症處置到癌症診治的全人醫療服務，強化醫療韌性，守護民眾健康。並期望與國家衛生研究院攜手合作，深化醫療與研究交流，以強化區域醫療量能，提升照護品質。

另外，設立一九六床住宿長照機構，為失能與長期臥床長者提供尊嚴照顧；同時興建一八○間單人房員工宿舍，讓醫護同仁能安心安家，將這份幸福傳遞給病人。

鍾東錦縣長對竹南醫院懷抱著深切的期待，希望能設立新生兒加護病房、小兒加護病房、燒燙傷病房、安寧專責病房及傳染病負壓病房。聽到這些建議，徐千剛總裁深受感動，他表示鍾縣長對醫療的關心與用心，正與自己對苗栗醫療的投入不謀而合，那種心意相通的感覺，讓他彷彿遇見了知音。

徐千剛總裁誠摯地感謝鍾東錦縣長對醫療的關心與悉心指導，並表示竹南醫院已經規劃好負壓隔離病房與新生兒加護病房，其他項目也正在團隊的全力推動下積極討論與建置中。相信透過團隊齊心協力的努力，定能打造真正符合縣民需求的在地醫療，讓每一位鄉親在最需要的時刻，都能在熟悉的家鄉，獲得即時、專業且充滿溫度的醫療照護。

徐千剛總裁進一步說明，大千體系始終懷抱著一個單純的心願，就是讓每一位在地鄉親，都能在家門口享有更優質、更便利的醫療照護，不必再為了看病而舟車勞頓。