大南方新矽谷進度延遲 陳亭妃要求跨部會溝通確保預算及期程

陳亭妃在立法院經濟委員會質詢大南方新矽谷計畫預算及期程議題，特別指出多項建設進度因為去年國會刪減預算已有延宕，要求國發會立即提出完整進度報告與補強方案。 圖：陳亭妃服務處提供

[Newtalk新聞] 立法委員陳亭妃今（20）日表示，她今日在立法院經濟委員會質詢大南方新矽谷計畫預算及期程議題，特別指出多項建設進度因為去年國會刪減預算已有延宕，要求國發會立即提出完整進度報告與補強方案。

陳亭妃指出，大南方新矽谷計畫共編列315億元，是串聯南科、沙崙及周邊園區的重要動能，但114年度多項分項計畫均因預算延遲編列而落後。國發會主委葉俊顯坦承部分公建進度延誤，將在會後提供詳細資料並要求各部會盡速補上，避免延宕累積影響115年度與後續工程。

陳亭妃說，計畫進行採「大南方新矽谷推動辦公室」跨部會協調，但公務預算在去年遭大量刪減，影響到許多前期作業，「第一年延遲，後面就全部延後」，她要求國發會必須進行跨部會協調確保預算資源，讓台南及南台灣科技布局能按期推進。

針對科技園區所需的「九大配套」──供水、供電、交通、居住、教育、醫療、淨零轉型、人才培育與文化設施等，陳亭妃要求國科會與國發會必須全面掌握、同步規劃周邊土地，擴展地方發展量能，符合生態，再由台南市政府做相關的都市計劃變更。

陳亭妃最後強調，大南方新矽谷將決定台南未來20年的科技量能，「我們有台積電，有南科，如果再加上AI、運算與綠能，台南科技發展將跨出關鍵一步。」她要求中央部會務必提升執行速度與效率，讓人民看見推動成果。

