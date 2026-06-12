大南方智慧健康展在台南 黃偉哲：AI提升醫療照護品質
生活中心／綜合報導
為響應賴清德總統「健康台灣」及「均衡台灣」施政願景，並結合行政院推動「大南方新矽谷推動方案」，國家科學及技術委員會、數位發展部、衛生福利部與台南市政府攜手合作，今(12)日起一連兩天在大台南會展中心舉辦「大南方AI智慧健康展」。台南市長黃偉哲今日下午陪同行政院長卓榮泰出席開幕活動及參觀展區，共同見證智慧健康產業發展成果。
卓榮泰表示，「大南方AI智慧健康展」匯聚智慧健康產業、醫療院所、學研機構及AI科技業者，展現台灣在智慧健康領域的創新成果，具體落實賴清德總統推動「健康台灣」及「均衡台灣」的施政理念。他也指出，政府正積極推動電子病歷及醫療資料標準化建置，預計今(2026)年完成醫學中心電子病歷系統建置、明(2027)年擴展至區域及地區醫院、2028年則進一步推廣至基層診所及衛生所，透過醫療資訊互通，降低重複檢驗及醫療成本，並減輕醫護人員行政負擔。
大南方智慧健康展在台南 黃偉哲：AI提升醫療照護品質（圖／台南市政府提供）卓榮泰強調，未來將持續推動資料治理與資料開放，讓健康數據在兼顧個資保護、資訊安全及合法運用的前提下，成為推動智慧健康產業發展的重要基礎。此外，透過AI技術導入醫療與照護體系，不僅能協助醫護人員提升工作效率，也能為民眾打造更安全、便利且高品質的健康照護環境，讓科技真正成為守護國人健康的重要力量。
大南方智慧健康展在台南 黃偉哲：AI提升醫療照護品質（圖／台南市政府提供）黃偉哲表示，AI人工智慧已成為推動產業與社會進步的重要工具，正如賴清德總統所提及，AI將是未來的「倚天劍與屠龍刀」。在醫療健康領域，面對醫師診療負荷沉重、護理人力不足等挑戰，AI可協助醫師進行影像判讀、醫療判斷及病歷紀錄等工作，提升醫療效率與精準度，同時減輕醫護人員行政負擔，讓更多人力投入病患照護，進一步提升整體醫療服務品質。
大南方智慧健康展在台南 黃偉哲：AI提升醫療照護品質（圖／台南市政府提供）黃偉哲指出，大南方AI智慧健康展在沙崙智慧綠能科學城舉辦別具意義，沙崙園區是賴總統在擔任台南市長期間規劃推動，歷經多年發展，已成為南台灣科技創新重鎮。他感謝行政院、國科會及數位發展部支持智慧健康產業發展，市府將持續配合中央政策與科技發展趨勢，加速AI技術落實應用，攜手打造更完善的智慧醫療環境。
經發局提到，此次展會規劃五大主題展區，包含展現24小時居家照護應用的「智慧安居厝」、結合科技復能訓練的「科技新榕里」、展示AI輔助診療技術的「雲端診療苑」、促進產業交流合作的「產業賦能港」，以及呈現智慧醫療數位轉型成果的「健康新市集」。展會集結超過100家業者，展示120項以上創新技術與產品，透過成果展示及商務媒合，促進智慧健康產業發展，預估可創造逾1億元潛在商機。
經發局指出，展會期間也串聯周邊觀光、餐飲及旅宿資源，並與鄰近的台南三井OUTLET合作，透過APP推播展會資訊及發放優惠券，鼓勵民眾參觀展覽後順遊周邊景點。藉由展會效益，進一步帶動地方觀光及消費動能。
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