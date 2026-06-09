大南方美學覺醒，日本形象風格科學吹進南台灣

麻伊希望將形象培訓列入企業的年度ESG內訓，透過常態性的系統化訓練，讓形象美學成為企業內訓的標配。 （映彩形象提供）

記者王正平/高雄報導

近年南台灣的產業、金融快速發展，從大南方計畫與半導體 S 廊帶的成形，到亞灣金融特區的落地開展，讓大量高薪科技新貴與國際商務客不斷湧入，而這些習慣穿著體面，將個人形象視為第二張名片的高端人士，直接引爆了南部星級飯店、百貨公司與傳產企業的視覺形象軍備競賽；「映彩形象」負責人麻伊形象指出，管理已正式從個人精緻消費，躍升為南部服務業與傳產轉型的B2B剛性需求。

長期以來，南台灣的企業主常以穿拖鞋談億級生意的草根韌性與在地豪氣為傲。然而，隨著產業面臨國際化競爭、ESG企業治理要求，以及二代、三代陸續接班，這份不羈正迎來最具優雅姿態的「形象革命」。老闆們開始意識到，不論是站上國際展會還是面對外資，視覺形象就是企業治理的第一道門面。

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在這場隱形產業升級的幕後推手，正是「映彩形象」的負責人—麻伊；麻伊這份對美感毫不妥協的銳利眼光，源自她骨子裡深厚的藝術底蘊。從小深耕音樂領域、主修聲樂的她，曾獲教授推薦赴美國茱莉亞學院深造，但她竟毅然選擇赴日修習婚禮企劃，返台後擔任頂級新娘秘書長達10年，更在形象美學領域深耕7年。

為了將美學轉化為具備國際標準的專業架構，她持續進修並考取「四季12型色彩診斷國際證書」、「22型外表形象診斷高階認證(22 taste scale)」以及「日本顏分析與骨架穿搭顧問認證」等多項日本最高階形象權威證書。也是日本JPCA官方認證的海外色彩講師，更是日本形象大師大森瞳在台唯一的入門弟子。

麻伊強調，美是一門可以被拆解的邏輯。透過這些國際證書背後的科學測色布與骨骼結構分析技術，她能精準為每位客戶找出專屬的「風格密碼」，並獨創「12件單品搭配出30套不重複風格」的高效衣櫃公式。這套融合日本嚴謹體系的時尚科學，編織出了一張細緻的企業美學防護網，正好擊中了些凡事講求效率、精準與實質效益的主管與老闆們。

當台積電與外資將目光投向南方，高階服務業迫切需要將第一線員工的儀容標準化與高級化，以接住這波高端消費紅利。以高雄洲際酒店等精品飯店為例，麻伊將日本形象大師的嚴格標準帶入企業，針對新進員工進行高度客製化的企業形象培訓，內容涵蓋符合品牌精神的妝髮、美姿美儀、商務對答語速與音頻控制，並導入正統日式名片交換禮儀。這場美學覺醒的影響力甚至延伸至醫療與大型機構，如義大醫院邀請麻伊教授面試穿搭，背後隱含著Z世代職場的深刻變革—在缺工時代，一家注重員工美學與形象內訓的企業，就是最強的雇主品牌，更容易招募到優秀的年輕世代。

既然企業的視覺形象已升級為戰略武器，那麼站在浪尖上的企業決策者，其個人形象自然成了商務談判中不言自明的名片。針對傳產二代與青年接班人日理萬機、排斥盲目瞎逛的痛點，麻伊推出了極速導購服務—在客戶到達前獨自場勘1~2小時，鎖定商品目標，讓客戶到場後只需精準試穿，2小時內便能完成整季的品味升級。

麻伊為台北港湖區議員參選人陳又新律師量身打造的政治形象，堪稱其將「風格科學」與「個人定制」完美結合的跨界案例。律師出身的陳又新，五官端正卻在不笑時頗具嚴肅距離感，且因長期健身而上半身偏向厚實。面對需要極高親民度、同時得兼顧專業說服力的激烈選戰，麻伊運用情境穿搭科學為陳又新打造了完美的場景化衣櫃：在政論節目強光下，讓他著專屬定制的墨綠色泡泡棉西裝內搭淺色系素T，既維持俐落對比又透出獨特質感；街頭拜票時，則換上卡其褲搭配淺色優質素T罩上競選背心，展現高行動力的親民形象；而在法律諮詢與里民聚會時，則採取Business Casual，大膽不打領帶以消除距離感，改以帶有精緻小Logo的襯衫做層次搭配。這場改造不抹殺個人原本的個性，而是透過服裝細節，將其特質與能量以最舒服的姿態放到最大。

「我的願景是推動南台灣的美學升級！」麻伊眼神堅定地說。隨著高雄走向國際商務與高科技發展的黃金期，她的藍圖已經超越了單純的形象顧問，而是逐步邁向「企業美學教練」的宏大戰略。她希望將形象培訓列入企業的年度ESG內訓，透過常態性的系統化訓練，讓形象美學成為企業內訓的標配，因為員工的儀態與門面，就是公司的無形資產與品牌商標。