大南方AI智慧健康展登場 (圖)

財經中心／李汶臻報導受惠AI與高效能運算（HPC）需求持續升溫，高階玻纖布市場供不應求。但財信傳媒董事長謝金河近來發現，全球市場出現超不尋常現象，中國的擴廠、殺價競爭強勢來襲，其中中國最大的巨石集團斥資46億人民幣（約207億元新台幣）全力擴產，且殺進高階玻纖布市場，就連壟斷最高階市場的日本玻纖材料龍頭日東紡（Nittobo）也大受打擊，股價慘遭腰斬。謝金河認為，這一現象無疑是向台灣相關產業敲響警鐘，他示警「台灣的玻纖布巿場看起來考驗也將至！」

民視財經網 ・ 58 分鐘前 ・ 發表留言