大南方AI智慧健康展開幕 卓揆：加速AI應用百工百業

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記者陳彥陵／綜合報導

行政院長卓榮泰今（12）日出席「大南方AI智慧健康展」開幕典禮時表示，全球正掀起AI浪潮，臺灣作為科技產業重要一環，對全球發展肩負重要責任；政府將持續推動算力建設、資料治理、場域驗證、法規調適及人才培育等工作，加速AI應用落實於百工百業。此外，為落實總統賴清德「健康臺灣」及「均衡臺灣」治國理念，政府除將AI導入醫療與照護體系外，也將持續推動各項科技融入民眾日常生活，並透過「六大區域產業及生活圈」，讓全民共享科技進步與經濟發展成果。

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卓揆今日出席「大南方AI智慧健康展」開幕典禮，並參觀成果展示，依序了解「智慧安居厝」、「科技新榕里」、「雲端診療苑」、「健康新市集」及「產業賦能港」等展區推動成果，以及人工智慧技術於健康照護、智慧生活、運動訓練、遠距醫療及產業創新等領域的應用發展情形。

卓揆致詞時指出，本次「大南方AI智慧健康展」匯聚全臺智慧健康產業、醫療院所、學研機構及科技業者，不僅展現AI智慧健康領域的創新成果與跨域整合能量，也具體實踐賴總統「健康臺灣」及「均衡臺灣」治國理念；鑑於過去臺灣建設資源較集中於北部，政府正積極推動南部建設發展，並提出「六大區域產業及生活圈」政策，在南方打造「大南方新矽谷」。隨著愈來愈多廠商進駐臺南沙崙，各項公共建設日益完善，未來「大南方新矽谷」將與「桃竹苗大矽谷」共同成為帶動臺灣下一階段科技發展的雙引擎。

卓揆進一步說，「大南方新矽谷」匯集產業、在地文化及人才培訓等特色，使臺灣未來在製造業領先的過程中，可以持續發展另一個新巔峰。同時，政府選擇以臺南沙崙為重要基地之一，結合半導體、人工智慧、智慧健康及各種科研量能，加速技術落地與產業轉型，並以AI協助百工百業推動淨零與數位轉型，全面強化高科技產業的垂直供應鏈。

卓揆表示，全球正興起AI浪潮，臺灣對全球負有責任，所以政府除持續發展科技、培養人才外，也須確保能源供應無虞，在能源政策上讓產業安心，建立產業界對臺灣的信心，這也是落實賴總統所說的「讓國人健康，讓國家更強，讓世界能夠擁抱臺灣」治國目標。

卓揆提到，政府正全面推動「AI新十大建設」治理，目標打造「全民智慧生活圈」，持續將各項科技導入民眾日常生活，讓民眾無論在公領域或私領域都能享有AI服務，並透過「六大區域產業及生活圈」，使全民共享科技進步與經濟發展成果。卓揆說，本次展會展出多項AI智慧健康應用成果，涵蓋智慧照護與復能、在宅醫療及健康管理等領域，充分展現臺灣智慧健康產業的跨域整合實力，有助提升民眾健康促進相關知能。此外，政府也將持續推動算力建設、資料治理、場域驗證、法規調適及人才培育等工作，期盼在臺灣優異的硬體製造能力及全球領先的半導體產業基礎上，進一步加速AI應用落實於百工百業。

卓揆表示，他於2024年底視察衛生福利部臺北醫院時，衛福部正初步推動「次世代電子病歷平臺」，希望導入國際標準，並以電子病歷與國際接軌。在衛福部執行國科會專案下，相關工程已逐步推進；衛福部今（2026）年將完成全臺「醫學中心」病歷串接，明（2027）年推廣至各區域及地區醫院，2028年更將進一步納入基層衛生所及診所；屆時，民眾健康資訊不僅能即時串接，免除紙本作業及重複檢查，也可大幅減輕醫護人員行政負擔。

卓揆強調，在資料治理與資料開放方面，政府將確保資料合法運用並兼顧資訊安全，將相關成果落實於包括健康產業在內的各項產業發展，以科技打造更安全、便利的生活環境。此外，面對高齡化及人力不足等挑戰，政府將持續簡化各項行政作業，並推動AI導入醫療與照護體系。無論是智慧照顧、健康監測、遠距醫療，或AI輔助臨床判讀等應用，未來都將逐步落實於民眾日常生活之中，這也是政府持續努力推動的方向。

卓揆指出，政府以臺南沙崙智慧綠能科學城為核心基地，串聯嘉義、臺南、高雄及屏東，打造大南方半導體S廊帶，落實「AI產業化、產業AI化」政策目標。同時，政府不僅發展高科技產業園區，也將同步協助中小微企業轉型升級。賴總統已責成行政院推動《中小微企業轉型升級發展條例》，預計投入8年1000億元預算，目前行政院正積極協調各部會加速完成草案，盼能盡速送請立法院審議；此項條例除由經濟部及國家發展委員會主責推動外，考量中小微企業約有170萬家、提供逾1000萬個就業機會，也特別納入勞動部共同參與，以兼顧勞工夥伴工作權益，並透過法制化措施協助中小微企業順利轉型與升級發展。

卓揆表示，政府除將AI導入醫療與照護體系外，也將持續推動各項科技融入民眾日常生活，落實「健康臺灣」及「均衡臺灣」理念。（行政院提供）

卓揆今日出席「大南方AI智慧健康展」開幕典禮。（行政院提供）

卓揆參觀「大南方AI智慧健康展」成果展示。（行政院提供）