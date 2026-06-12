【大南方AI智慧健康展開幕】卓揆：加速AI應用落實於百工百業

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記者陳彥陵／綜合報導

行政院長卓榮泰昨日出席「大南方AI智慧健康展」開幕典禮時表示，全球正掀起AI浪潮，臺灣作為科技產業重要一環，對全球發展肩負重要責任；政府將持續推動算力建設、資料治理、場域驗證、法規調適及人才培育等工作，加速AI應用落實於百工百業。此外，為落實總統賴清德「健康臺灣」及「均衡臺灣」治國理念，政府除將AI導入醫療與照護體系外，也將持續推動各項科技融入民眾日常生活，並透過「六大區域產業及生活圈」，讓全民共享科技進步與經濟發展成果。

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卓揆指出，「大南方AI智慧健康展」匯聚全臺智慧健康產業、醫療院所、學研機構及科技業者，不僅展現AI智慧健康領域的創新成果與跨域整合能量，也具體實踐賴總統「健康臺灣」及「均衡臺灣」治國理念；鑑於過去臺灣建設資源較集中於北部，政府正積極推動南部建設發展，並提出「六大區域產業及生活圈」政策，在南方打造「大南方新矽谷」，未來將與「桃竹苗大矽谷」共同成為帶動臺灣下一階段科技發展的雙引擎。

卓揆說，「大南方新矽谷」匯集產業、在地文化及人才培訓等特色，使臺灣未來在製造業領先的過程中，可以持續發展另一個新巔峰。同時，政府選擇以臺南沙崙為重要基地之一，結合半導體、AI智慧健康及各種科研量能，加速技術落地與產業轉型，並以AI協助百工百業推動淨零與數位轉型，全面強化高科技產業的垂直供應鏈。

卓揆提到，政府正全面推動「AI新十大建設」治理，目標打造「全民智慧生活圈」，持續將各項科技導入民眾日常生活，讓民眾無論在公領域或私領域都能享有AI服務，並透過「六大區域產業及生活圈」，使全民共享科技進步與經濟發展成果。此外，政府也將持續推動算力建設、資料治理、場域驗證、法規調適及人才培育等工作，期盼在臺灣優異的硬體製造能力及全球領先的半導體產業基礎上，進一步加速AI應用落實於百工百業。

卓揆參觀「大南方AI智慧健康展」成果展示。（行政院提供）