大南方AI智慧健康展開幕 (圖)
國家科學及技術委員會攜手數位發展部、衛生福利部及台南市政府等，於12、13日在大台南會展中心舉辦大南方AI智慧健康展，行政院長卓榮泰（左8）、行政院政委兼國科會主委吳誠文（左7）、數發部長林宜敬（左6）等人出席開幕式。
\n
中央社記者趙敏雅攝 115年6月12日
其他人也在看
「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高
美國新聞頻道WINK News報導，該機構表示，2025年整個移除季共清除約6300磅緬甸蟒，而自2013年啟動相關監測與移除計畫以來，已在佛羅里達西南部約200平方英里範圍內累計移除超過20噸緬甸蟒，顯示長期族群控制已具一定成效。研究人員指出，緬甸蟒主要在每年11月至隔年4月繁殖季...
美政府出手！勒令Anthropic禁外國人使用先進AI模型
美國人工智慧（AI）新創公司 Anthropic 證實，已收到美國政府的出口管制指令，要求立即暫停所有外國籍用戶訪問其最先進的 Fable 5 和 Mythos 5 AI模型，理由是涉及國家安全疑慮。
甜嫁日籍尪7年！林志玲酒醉「私下真面目」無預警遭AKIRA公開
「台灣第一名模」林志玲7年前嫁給日籍男星AKIRA（黑澤良平）後，育有4歲兒子，婚後生活也受到大家關注，近日，AKIRA登上王偉忠的節目，除了分享踏入演藝圈的心情外，也道出林志玲喝醉的真面目。蔡佩伶報導
美軍擊落多架伊朗攻擊無人機 川普怒警告：最好快收斂
根據路透社（Reuters）報導，消息人士透露，美軍近日在霍爾木茲海峽附近，擊落了多架伊朗的單向攻擊無人機。儘管美伊雙方日前宣稱和平談判有所進展，但這起最新軍事衝突，無疑讓中東局勢再度陷入緊張。
台股散戶逆勢集結！0050規模突破2兆 網驚嘆：軋外資力道不容小覷
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導美伊局勢緊張升溫，引發全球金融市場波動，台股也從高檔區出現回檔。面對市場震盪，國內投資人反而趁勢加碼布局，帶動...
妻糞便潛血恐大腸癌！陳隨意半年暴瘦25公斤急送醫 「致命病因」曝
陳隨意跟藍正龍、隋棠、千千以及浩子合作的三立、文策院、緯來與華視共同打造的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》首播收視開出亮眼成績，也在社群平台掀起熱烈討論。而陳隨意日前發文透露老婆謝宜君突然一個月內暴瘦5公斤，緊急就醫檢查還好無大礙，推判應該是太累導致。陳隨意自已則是平均兩、三年做健檢，唯一身體嚴重出狀況是當年曾酗酒造成急性胰臟炎住院數十次，差點連命都丟了。蔡維歆
貝克漢星光大道摘星⋯隱藏版「家族成員」驚喜現身竟是阿湯哥！ 勾30年熱血回憶
傳奇球星大衛貝克漢（David Beckham）正式在好萊塢星光大道留名！他於本週五（12日）出席了專屬他的「摘星」揭幕儀式，正式進駐這個象徵娛樂界最高榮譽之一的歷史步道。當天現場星光熠熠，除了愛妻維多利亞（Victoria Beckham）與多位兒女盛裝出席，好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）也以多年摯友的身分驚喜現身，甚至被戲稱為當天的「榮譽家族成員」。
台廠記憶體第3家！這「指標股」籌資280億元 跟進南亞科、群聯搶食AI大餅
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導繼記憶體指標大廠南亞科（2408）、群聯（8299）完成募資案後，台灣第3家記憶體廠力積電（6770）近日也宣布透過發行海外存託...
南投巧克力咖啡節6/19登場 許淑華、蔣萬安聯手代言
【記者林玉芬南投報導】2026南投巧克力咖啡節將於6月19日在埔里福興溫泉遊客中心登場，縣府12日舉行記者會，縣長許淑華、臺北市長蔣萬安「聯手出擊」為活動造勢，為咖啡、巧克力產業代言，號召各地遊客把握...
40年揹30命！7成住戶同意 台北最猛猛鬼大樓推重建有望
台北中山區新生北路二段「錦新大樓」，前身為「時代大飯店」，分別在1984年及1996年兩度爆發火災，共造成21人罹難；轉型為套房社區後，仍陸續傳出自殺命案，40年間奪走逾30條人命，坊間靈異傳說不斷，「猛鬼大樓」之名不脛而走。如今這棟惡名昭彰的大樓悄悄在1樓設立「錦新重建服務處」，目前已有約7成住戶簽下重建意向書。
辛龍自薦郵輪嘉賓飆唱 陳美鳳自宮三首歌讓出舞台
藝人辛龍去年底復出發行新單曲，9日在陳美鳳麗星郵輪的海上大秀上，驚喜上台小秀一下歌喉，除了模仿多位男藝人歌聲特色，最後獻唱《愛情釀的酒》獲得滿堂彩。
《吃桌》外景爆衝突！陳隨意突失控怒吼「遭強行拉開」 關鍵導火線曝
三立、文策院、緯來與華視共同打造的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》正式開桌，首播後不僅收視開出亮眼成績，也在社群平台掀起熱烈討論。節目帶領觀眾跟著隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及千千組成的「辦桌台灣隊」，挑戰將台灣辦桌文化搬上國際舞台，不少觀眾直呼：「終於看到真正介紹台灣文化的實境節目！」，而陳隨意受訪也透露藍正龍私下真面目。蔡維歆
突破人類極限！釀酒人火球男飆速168公里刷新大聯盟先發投手極速紀錄
密爾瓦基釀酒人火球男Jacob Misiorowski在今天（13日）先發對戰費城費城人隊的比賽中，首局就火力全開，面對開路先鋒史瓦伯（Kyle Schwarber）就用一顆104.5英哩（約168.1公里）速球將他三振出局，刷新自2008年開始追蹤球速追以來，先發投手投出的最快球速。
達成協議真有譜？伊朗外長：濃縮鈾底線在這
[NOWNEWS今日新聞]有關美國、伊朗即將達成協議的消息越來越多，伊朗外交部長阿拉格齊（AbbasAraghchi）12日晚間證實，美伊談判已進入尾聲，預計未來幾天內就會簽署，美國總統川普（Dona...
世足／上菜了！1分鐘速成「懂看門道」懶人包 5大天菜球星必知
世足／上菜了！1分鐘速成「懂看門道」懶人包 5大天菜球星必知
一天吃幾顆蛋？名醫邱正宏曝最新研究 每天吃3顆蛋連30天風險浮現
近年來「吃蛋會不會讓膽固醇飆高」的爭議不斷，甚至有網友分享為了改善掉髮問題，一天狂吃5到8顆蛋，引發熱烈討論。對此，名醫邱正宏在中天節目《小麥的健康筆記》中指出，過去認為雞蛋會提高膽固醇的觀念，其實早已被新的研究顛覆，民眾不必再對雞蛋過度恐懼。
輝達賀SpaceX上市！秀出黃仁勳影片 馬斯克也轉發：期待深化合作
太空探索公司（SpaceX）周五（12日）正式掛牌上市，大漲 19.34%，市值突破2.1兆美元，躋身美國市值第6大上市公司，馬斯克總財富跨越1兆美元。輝達（NVIDIA）立刻PO出執行長黃仁勳（Jensen Huang）觀看SpaceX火箭發射的影片表達祝賀，馬斯克 (Elon Musk) 本人也轉發並表達雙方進一步合作的意願。
台股震！新日興、欣興、旺矽連環爆違約交割 今年已達13起
近期台股走勢劇烈震盪，當沖與信用交易風險浮現，市場再度爆發鉅額違約交割案。臺灣證券交易所與櫃買中心12日公告，單日新增3檔個股達違約資訊揭露標準，包含上市熱門股新日興（3376）、欣興（3037）以及上櫃股旺矽（6223），單日申報違約總金額高達7,034.4萬元。隨著12日新增的3起案例，今年以來上市櫃違約交割案件合計已達13起。
美伊雙方曝協議接近完成 美軍仍擊落多架伊朗無人機
據《路透社》的獨家報導，1位美國高級政府官員12日透露，雙方已就文本達成一致，華盛頓預計將在未來幾天內簽署初步協議。擬議的諒解備忘錄要求重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），並解除美國對伊朗港口的海上封鎖。之後，雙方將就伊朗核計畫展開談判。1位不願具名的...
大谷翔平今日數據一次看（2026最新）｜年薪、綽號「高中生Shohei Ohtani」由來整理
大谷翔平是日本著名的投打雙棲棒球員，以百年難得一見的「二刀流」身手闖蕩MLB美國職棒大聯盟，備受外界關注