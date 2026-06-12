大南方AI智慧健康展開幕 (圖)

近年來「吃蛋會不會讓膽固醇飆高」的爭議不斷，甚至有網友分享為了改善掉髮問題，一天狂吃5到8顆蛋，引發熱烈討論。對此，名醫邱正宏在中天節目《小麥的健康筆記》中指出，過去認為雞蛋會提高膽固醇的觀念，其實早已被新的研究顛覆，民眾不必再對雞蛋過度恐懼。

中天新聞網 ・ 28 分鐘前 ・ 發表留言