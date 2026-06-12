大南方AI智慧健康展 吳誠文盼促進本土供應鏈服務民眾
（中央社記者趙敏雅台南12日電）大南方AI智慧健康展今天開幕，行政院政委兼國科會主委吳誠文表示，大健康產業規模龐大，希望促進台灣本土供應鏈在相關領域服務民眾，政府將透過政策創造內需市場，科技產業也能助力，打造具創新研發、場域驗證及國際輸出能力的智慧健康生態聚落，讓台灣成為國際重要合作夥伴。
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國家科學及技術委員會攜手數位發展部、衛生福利部及台南市政府等，於今、明兩天在大台南會展中心舉辦大南方AI智慧健康展，集結超過100家產官學研單位，展示逾120項AI智慧健康應用。
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吳誠文於開幕致詞表示，大健康產業規模龐大，但台灣目前仍花不少費用引進國外藥品、醫材及資訊系統，不僅成本高，也較難依需求調整與改善。因此，希望促進台灣本土供應鏈在醫材、藥材及AI系統研發設計等領域發展，最終服務民眾，這是大健康產業的重要目標。
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吳誠文指出，政府將透過政策創造內需市場，台灣科技產業也要運用實力協助大健康產業發展。他呼籲，業者不要只停留在代工角色，期望台灣建立自主標準與系統規格，讓產品在台灣驗證過後，全世界都放心，使台灣成為全球重要的關鍵合作夥伴。
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數發部長林宜敬表示，台灣目前面臨兩大挑戰，一是人口老化與少子化帶來的人力短缺壓力，二是AI快速發展可能改變既有工作型態，造成部分工作被取代。他進一步說，若妥善因應，兩項挑戰可形成互補關係，讓「工作找得到人、人也找得到工作」。
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林宜敬指出，AI應用在醫療照護產業可創造許多新機會，如解決老人照護問題。他也以自身創業經驗分享，對新創公司來說，最重要不是政府補助，而是取得大量、穩定的訂單，希望此次展會協助業者媒合商機、取得訂單，也期望長照及日照中心支持本土AI醫療健康照護產業。
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國科會介紹，這次規劃智慧安居厝、科技新榕里、雲端診療苑、產業賦能港及健康新市集等5大主題展區，透過情境式展示AI導入居家照護、健康促進、智慧復能與臨床應用的創新成果。
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其中，智慧安居厝展區展示智慧雨林產業創生計畫成果，「AipA智慧照護系統」以AI去識別化技術，可在即時監測跌倒與異常狀況時，兼顧個人隱私，相關技術已導入奇美醫院、成功大學等場域，並榮獲CES 2026創新獎，未來將進軍海外市場。
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在高齡照護與智慧醫療方面，雲端診療苑展區整合智慧推車、智慧床墊及AIoT感測設備，自動蒐集生理資訊並即時同步至雲端平台，提供離床警示與遠距健康監測功能，協助照護人員減輕負擔，提升照護效率與預防照護能力。
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健康新市集展區中，展示以SMART on FHIR國際標準開發的SMART APP應用服務，串聯跨系統健康資料與數位健康服務，呈現台灣智慧醫療數位轉型藍圖，並透過互動展示、商務媒合與實機體驗，打造智慧健康產業交流平台，加速創新應用擴散與場域落地。
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國科會表示，未來將持續整合中央與地方資源，匯聚產官學研能量，以台南沙崙為核心，串聯南部科學園區、醫療院所、長照體系及地方政府，加速AI技術導入醫療院所、健康照護與城市治理應用，推動智慧健康服務落地擴散，完善智慧健康產業生態系。（編輯：黃國倫）1150612
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