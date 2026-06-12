大南方AI智慧健康展 商機上億

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記者黃文記∕歸仁報導





為響應賴清德總統「健康台灣」及「均衡台灣」施政願景，並結合行政院推動「大南方新矽谷推動方案」，國家科學及技術委員會、數位發展部、衛生福利部與台南市政府攜手合作，十二日起一連兩天在大台南會展中心舉辦「大南方ＡＩ智慧健康展」。行政院長卓榮泰出席開幕活動及參觀展區，見證智慧健康產業發展成果。





卓榮泰表示，「大南方ＡＩ智慧健康展」匯聚智慧健康產業、醫療院所、學研機構及ＡＩ科技業者，展現台灣在智慧健康領域的創新成果，具體落實賴清德總統推動「健康台灣」及「均衡台灣」的施政理念。他也指出，政府正積極推動電子病歷及醫療資料標準化建置，預計今年完成醫學中心電子病歷系統建置、明年擴展至區域及地區醫院、二０二八年則進一步推廣至基層診所及衛生所，透過醫療資訊互通，降低重複檢驗及醫療成本，並減輕醫護人員行政負擔。

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市長黃偉哲表示，ＡＩ人工智慧已成為推動產業與社會進步的重要工具，正如賴清德總統所提及，ＡＩ將是未來的「倚天劍與屠龍刀」。在醫療健康領域，面對醫師診療負荷沉重、護理人力不足等挑戰，ＡＩ可協助醫師進行影像判讀、醫療判斷及病歷紀錄等工作，提升醫療效率與精準度，同時減輕醫護人員行政負擔，讓更多人力投入病患照護，進一步提升整體醫療服務品質。





市府經發局指出，此次展會規劃五大主題展區，包含展現二十四小時居家照護應用的「智慧安居厝」、結合科技復能訓練的「科技新榕里」、展示ＡＩ輔助診療技術的「雲端診療苑」、促進產業交流合作的「產業賦能港」，以及呈現智慧醫療數位轉型成果的「健康新市集」。





展會集結超過一百家業者，展示一百二十項以上創新技術與產品，透過成果展示及商務媒合，促進智慧健康產業發展，預估可創造逾一億元潛在商機。