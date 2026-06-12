大南方AI智慧健康展 商機上億

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「大南方AI智慧健康展」12日起一連兩天在大台南會展中心登場，逾百家業者展出超過120項AI智慧健康應用，行政院長卓榮泰（右三）聽取廠商簡介。（曹婷婷攝）

行政院長卓榮泰（中）、農業部長陳駿季（右）與台南市長參選人陳亭妃（左）12日視察台南市後壁區花卉創新園區。（程炳璋攝）

數發部攜手國科會、衛福部及台南市政府合作舉辦「大南方AI智慧健康展」，12日、13日在大台南會展中心登場，匯聚逾百家業者、展出超過120項AI智慧健康應用，透過成果展示及商務媒合，預估將締造逾1億元的潛在商機。

行政院長卓榮泰昨出席主持開幕儀式指出，「大南方AI智慧健康展」展現台灣在智慧健康領域的創新成果，具體落實賴清德總統推動「健康台灣」及「均衡台灣」施政理念。

卓揆提到，政府正積極推動電子病歷及醫療資料標準化建置，預計今年完成醫學中心電子病歷系統建置，明年擴展至區域及地區醫院，後年擴及基層醫療診所及衛生所，透過醫療資訊互通，降低重複檢驗及醫療成本，簡化醫護人員各種醫療檢驗行政工作負擔。

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數發部長林宜敬說，台灣面臨少子化、人口老化及AI快速發展的重大挑戰，既要讓所有工作都找到人、所有人都找得到工作，就是結合AI與健康照護產業。數發部正透過「算力、資金、人才、資料、行銷」5大策略工具助攻產業，期待透過這場展會，讓參展者找到大量且持續的訂單。

此次會展集結「智慧安居厝、科技新榕里、雲端診療苑、產業賦能港、健康新市集」5大主題，多項成果已在醫院場域實踐。國科會指出，未來將加速推動智慧健康服務落地擴散，讓南台灣不只是半導體重鎮，也躍升為世界AI智慧健康創新舞台。

卓榮泰昨也視察後壁區花卉創新園區及新營糖廠，允諾核定興建花卉創新園區2代廠區，希望在台美關稅塵埃落定後，讓世界看見台灣除了晶片外，還有蘭花產業的實力。

台南市政府與台糖聯手計畫藉舊糖鐵線的五分車復駛，串聯15.75公里的沿線聚落，更要在新營糖廠內畫設商業娛樂區，吸引號稱「農業界迪士尼樂園」的德國廠商加入招商。卓揆認為，1座城市不能只有科技業，承諾將先支應1500萬元規畫費。