大南方AI智慧健康展 打造南台灣智慧健康新聚落
記者高婕/台南報導
AI應用在健康醫療已成大趨勢。國科會攜手數位發展部、衛生福利部及台南市政府，於12、13兩日在大台南會展中心舉辦「大南方AI智慧健康展會」，展示逾120項AI智慧健康應用，行政院長卓榮泰出席致詞表示，AI已經正式走入智慧醫療、長照照護、健康管理及高齡服務等領域，透過AI技術協助第一線醫療及照護人員減輕負擔、提升效率，將成為台灣面對超高齡社會的重要關鍵。
國科會攜手數位發展部、衛生福利部及台南市政府舉辦「大南方AI智慧健康展會」，行政院長親臨主持。（圖/高婕）
為落實賴清德總統「健康台灣」與「人工智慧之島」政策願景，並推動「大南方新矽谷推動方案」，國科會、數位部、衛福部聯手在台南大台南會展中心舉辦「大南方AI智慧健康展會」，行政院長卓榮泰親臨主持開幕典禮，這次展會集結超過100家產官學研單位，展示逾120項 AI 智慧健康應用，涵蓋智慧照護與復能、AI 健康監測、在宅醫療及數位健康服務等多元領域。
吳誠文表示，AI已成為全球科技發展的重要趨勢，台灣除持續深化半導體與ICT產業優勢外，也聚焦AI跨域應用落地；透過跨部會合作與產官學研資源整合，政府將持續協助AI技術導入醫療、長照及健康照護場域，加速智慧健康產業發展，並結合在地場域需求與產業能量，打造兼具創新研發、場域驗證及國際輸出的智慧健康生態聚落。
卓榮泰表示，政府積極推動「均衡台灣」與「人工智慧之島」政策，希望科技與產業發展不再集中於單一區域，而行政院推動的「六大區域產業及生活圈」中的「大南方新矽谷推動方案」，正是國家AI產業南向布局的重要核心。結合南部半導體、資通訊、智慧醫療與數位科技能量，打造兼具產業發展、智慧應用與生活機能之智慧城市示範場域，透過科技創新與產業升級，帶動南臺灣產業轉型發展。
嘉義衛生局長介紹ai檢測。（圖/高婕）
數位發展部長林宜敬表示，台灣已正式邁入超過齡社會，醫療與長照正面臨「服務品質」及「照護人力」的雙重挑戰，AI技術正在開創新局關鍵鑰匙。
國科會表示，未來將持續整合中央與地方資源，匯聚產官學研能量，以台南沙崙為核心，串聯南部科學園區、醫療院所、長照體系及地方政府，加速 AI 技術導入醫療院所、健康照護與城市治理應用，推動智慧健康服務落地擴散，完善智慧健康產業生態系。期盼讓南台灣不僅是半導體重鎮，更進一步躍升為世界 AI 智慧健康創新的重要舞台。
國科會表示，這次會展集結超過100家產官學研單位，展示逾120項 AI 智慧健康應用，涵蓋智慧照護與復能、AI 健康監測、在宅醫療及數位健康服務等多元領域；這次會展以「共生．共融．共好」為核心價值，並以「智慧安居厝」、「科技新榕里」、「雲端診療苑」、「產業賦能港」及「健康新市集」五大主題展區，透過情境式展示AI 導入居家照護、健康促進、智慧復能與臨床應用之創新成果。
此次會展中「智慧安居厝」展區展示智慧雨林產業創生計畫成果，「AipA：AI 輔助隱私醫療照護系統」以AI去識別化技術，可在即時監測跌倒與異常狀況時，兼顧個人隱私，相關技術已導入奇美醫院、成功大學等場域，並榮獲CES 2026創新獎。另「AI精準智慧抗衰弱系統」，透過AI動作分析與肌電感測，提供個人化復能訓練及跌倒風險預測，協助長者健康管理。
「科技新榕里」展區則聚焦AI結合運動科技之創新應用，導入VR眼鏡與AI球路辨識系統，模擬真實棒球訓練情境，透過數據分析與沉浸式互動提升訓練效率與決策能力，展現AI跨域整合運動科技的新模式。
國科會攜手數位發展部、衛生福利部及台南市政府等，在大台南會展中心舉辦「大南方AI智慧健康展會」（圖/高婕）
在高齡照護與智慧醫療方面，「雲端診療苑」展區整合智慧推車、智慧床墊及AIoT感測設備，自動蒐集生理資訊並即時同步至雲端平台，提供離床警示與遠距健康監測功能，協助照護人員減輕負擔，提升照護效率與預防照護能力。
此外，「健康新市集」展區則展示以SMART on FHIR國際標準開發之SMART App應用服務，串聯跨系統健康資料與數位健康服務，呈現台灣智慧醫療數位轉型藍圖，並透過互動展示、商務媒合與實機體驗，打造智慧健康產業交流平台，加速創新應用擴散與場域落地。「產業賦能港」展區則展現AI陪伴與智慧醫療整合成果，包括結合AI陪伴機器人、電子病歷、智慧排程及遠距醫療平台等應用，協助照護機構提升管理效率與照護品質，減輕照護人力負擔。
圖說：12、13日兩天在大台南會展中心舉辦「大南方AI智慧健康展會」，展示逾120項 。（圖/高婕）
圖說：國科會攜手數位發展部、衛生福利部及台南市政府等，在大台南會展中心舉辦「大南方AI智慧健康展會」（圖/高婕）
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