大南方AI智慧健康展 沙崙登場

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行政院長卓榮泰、國科會主委吳誠文、數發部長林宜敬、衛福部次長莊人祥及南市長黃偉哲等聯合為大南方AI智慧健康展揭幕。（記者李嘉祥攝）

▲行政院長卓榮泰、國科會主委吳誠文、數發部長林宜敬、衛福部次長莊人祥及南市長黃偉哲等聯合為大南方AI智慧健康展揭幕。（記者李嘉祥攝）

響應賴清德總統「健康台灣」及「均衡台灣」政策，國家科學及技術委員會、數位發展部、衛生福利部與臺南市政府結合行政院推動「大南方新矽谷推動方案」，昨（十二）日起一連二天在大臺南會展中心舉辦「大南方AI智慧健康展」；行政院長卓榮泰、國科會主委吳誠文及副主委蘇振綱、數發部長林宜敬及數位產業署長林俊秀、衛福部次長莊人祥、南市長黃偉哲出席開幕式及參觀展區，見證智慧健康產業發展成果。

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「大南方AI智慧健康展」規劃「智慧安居厝、科技新榕里、雲端診療苑、產業賦能港、健康新市集」等五大主題專區，集結超過百家智慧健康產業、醫療院所、學研機構及AI科技業者展示逾一百廿項創新技術與產品，除展現台灣在智慧健康領域創新成果，也透過成果展示及商務媒合促進智慧健康產業發展。

卓榮泰院長表示，政府積極推動電子病歷及醫療資料標準化建置，預計今年完成醫學中心電子病歷系統、明年擴展至區域及地區醫院、二零二八年推廣至基層診所及衛生所，透過醫療資訊互通降低重複檢驗及醫療成本減輕醫護人員行政負擔，也會持續推動資料治理與資料開放，讓健康數據在兼顧個資保護、資訊安全及合法運用前提下，成為推動智慧健康產業發展重要基礎。

黃偉哲市長指出，人工智慧已成為推動產業進步重要工具，面對醫師診療負荷沉重、護理人力不足等挑戰，AI可協助進行影像判讀、醫療判斷及病歷紀錄等工作，提升醫療效率與精準度，減輕醫護人員行政負擔，讓更多人力投入病患照護；沙崙園區是賴總統擔任南市長期間規劃推動，已成為南台灣科技創新重鎮，在此舉辦大南方AI智慧健康展別具意義，會持續配合中央政策與科技發展趨勢，加速AI技術落實應用。