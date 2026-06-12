大南方AI智慧健康展 沙崙登場
▲行政院長卓榮泰、國科會主委吳誠文、數發部長林宜敬、衛福部次長莊人祥及南市長黃偉哲等聯合為大南方AI智慧健康展揭幕。（記者李嘉祥攝）
響應賴清德總統「健康台灣」及「均衡台灣」政策，國家科學及技術委員會、數位發展部、衛生福利部與臺南市政府結合行政院推動「大南方新矽谷推動方案」，昨（十二）日起一連二天在大臺南會展中心舉辦「大南方AI智慧健康展」；行政院長卓榮泰、國科會主委吳誠文及副主委蘇振綱、數發部長林宜敬及數位產業署長林俊秀、衛福部次長莊人祥、南市長黃偉哲出席開幕式及參觀展區，見證智慧健康產業發展成果。
「大南方AI智慧健康展」規劃「智慧安居厝、科技新榕里、雲端診療苑、產業賦能港、健康新市集」等五大主題專區，集結超過百家智慧健康產業、醫療院所、學研機構及AI科技業者展示逾一百廿項創新技術與產品，除展現台灣在智慧健康領域創新成果，也透過成果展示及商務媒合促進智慧健康產業發展。
卓榮泰院長表示，政府積極推動電子病歷及醫療資料標準化建置，預計今年完成醫學中心電子病歷系統、明年擴展至區域及地區醫院、二零二八年推廣至基層診所及衛生所，透過醫療資訊互通降低重複檢驗及醫療成本減輕醫護人員行政負擔，也會持續推動資料治理與資料開放，讓健康數據在兼顧個資保護、資訊安全及合法運用前提下，成為推動智慧健康產業發展重要基礎。
黃偉哲市長指出，人工智慧已成為推動產業進步重要工具，面對醫師診療負荷沉重、護理人力不足等挑戰，AI可協助進行影像判讀、醫療判斷及病歷紀錄等工作，提升醫療效率與精準度，減輕醫護人員行政負擔，讓更多人力投入病患照護；沙崙園區是賴總統擔任南市長期間規劃推動，已成為南台灣科技創新重鎮，在此舉辦大南方AI智慧健康展別具意義，會持續配合中央政策與科技發展趨勢，加速AI技術落實應用。
其他人也在看
「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高
美國新聞頻道WINK News報導，該機構表示，2025年整個移除季共清除約6300磅緬甸蟒，而自2013年啟動相關監測與移除計畫以來，已在佛羅里達西南部約200平方英里範圍內累計移除超過20噸緬甸蟒，顯示長期族群控制已具一定成效。研究人員指出，緬甸蟒主要在每年11月至隔年4月繁殖季...
美政府出手！勒令Anthropic禁外國人使用先進AI模型
美國人工智慧（AI）新創公司 Anthropic 證實，已收到美國政府的出口管制指令，要求立即暫停所有外國籍用戶訪問其最先進的 Fable 5 和 Mythos 5 AI模型，理由是涉及國家安全疑慮。
妻糞便潛血恐大腸癌！陳隨意半年暴瘦25公斤急送醫 「致命病因」曝
陳隨意跟藍正龍、隋棠、千千以及浩子合作的三立、文策院、緯來與華視共同打造的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》首播收視開出亮眼成績，也在社群平台掀起熱烈討論。而陳隨意日前發文透露老婆謝宜君突然一個月內暴瘦5公斤，緊急就醫檢查還好無大礙，推判應該是太累導致。陳隨意自已則是平均兩、三年做健檢，唯一身體嚴重出狀況是當年曾酗酒造成急性胰臟炎住院數十次，差點連命都丟了。蔡維歆
甜嫁日籍尪7年！林志玲酒醉「私下真面目」無預警遭AKIRA公開
「台灣第一名模」林志玲7年前嫁給日籍男星AKIRA（黑澤良平）後，育有4歲兒子，婚後生活也受到大家關注，近日，AKIRA登上王偉忠的節目，除了分享踏入演藝圈的心情外，也道出林志玲喝醉的真面目。蔡佩伶報導
台股散戶逆勢集結！0050規模突破2兆 網驚嘆：軋外資力道不容小覷
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導美伊局勢緊張升溫，引發全球金融市場波動，台股也從高檔區出現回檔。面對市場震盪，國內投資人反而趁勢加碼布局，帶動...
鄭麗文認為「親中」是醜化藍 八炯1爆料網酸：到美見的還是...
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文近期在訪美過程中，因言論掀起不少爭議，也因此一度被白宮國安會官員取消行程。不過，對於自己與國民黨被貼上親中標籤，鄭麗文一度不滿表示，國民黨是被刻意醜化。此話一出引發大量討論，民進黨立委王定宇則轉發網紅八炯貼文打臉鄭麗文，並反酸對方「是醜化嗎」？
美軍擊落多架伊朗攻擊無人機 川普怒警告：最好快收斂
根據路透社（Reuters）報導，消息人士透露，美軍近日在霍爾木茲海峽附近，擊落了多架伊朗的單向攻擊無人機。儘管美伊雙方日前宣稱和平談判有所進展，但這起最新軍事衝突，無疑讓中東局勢再度陷入緊張。
一天吃幾顆蛋？名醫邱正宏曝最新研究 每天吃3顆蛋連30天風險浮現
近年來「吃蛋會不會讓膽固醇飆高」的爭議不斷，甚至有網友分享為了改善掉髮問題，一天狂吃5到8顆蛋，引發熱烈討論。對此，名醫邱正宏在中天節目《小麥的健康筆記》中指出，過去認為雞蛋會提高膽固醇的觀念，其實早已被新的研究顛覆，民眾不必再對雞蛋過度恐懼。
貝克漢資產超英王 世界盃熱潮成就富豪球星
[NOWNEWS今日新聞]貝克漢成為英國史上首位以運動員身分晉升億萬富翁的人物，夫妻兩人合計資產甚至超過英國國王查爾斯三世。然而光鮮亮麗的成功背後，他與長子布魯克林之間的不和，似乎又出現了新的火苗。資...
貝克漢星光大道摘星⋯隱藏版「家族成員」驚喜現身竟是阿湯哥！ 勾30年熱血回憶
傳奇球星大衛貝克漢（David Beckham）正式在好萊塢星光大道留名！他於本週五（12日）出席了專屬他的「摘星」揭幕儀式，正式進駐這個象徵娛樂界最高榮譽之一的歷史步道。當天現場星光熠熠，除了愛妻維多利亞（Victoria Beckham）與多位兒女盛裝出席，好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）也以多年摯友的身分驚喜現身，甚至被戲稱為當天的「榮譽家族成員」。
世足／上菜了！1分鐘速成「懂看門道」懶人包 5大天菜球星必知
世足／上菜了！1分鐘速成「懂看門道」懶人包 5大天菜球星必知
台廠記憶體第3家！這「指標股」籌資280億元 跟進南亞科、群聯搶食AI大餅
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導繼記憶體指標大廠南亞科（2408）、群聯（8299）完成募資案後，台灣第3家記憶體廠力積電（6770）近日也宣布透過發行海外存託...
離奇！ 哥哥假冒弟弟10多年「變身」 同居人被蒙鼓裡還生3子
新竹地方法院近日審結一起罕見的身分冒用案件。一對兄弟竟長達10多年共用同一個名字與身分生活，其中哥哥因信用不良，長期借用弟弟的國民身分證對外經商、購車、辦理公司登記，甚至與同居伴侶生下3名子女後，仍始終以弟弟的姓名自居。法院認定兩人嚴重破壞戶籍制度與社會信賴，分別依《戶籍法》判處有期徒刑2年。
台股震！新日興、欣興、旺矽連環爆違約交割 今年已達13起
近期台股走勢劇烈震盪，當沖與信用交易風險浮現，市場再度爆發鉅額違約交割案。臺灣證券交易所與櫃買中心12日公告，單日新增3檔個股達違約資訊揭露標準，包含上市熱門股新日興（3376）、欣興（3037）以及上櫃股旺矽（6223），單日申報違約總金額高達7,034.4萬元。隨著12日新增的3起案例，今年以來上市櫃違約交割案件合計已達13起。
南投巧克力咖啡節6/19登場 許淑華、蔣萬安聯手代言
【記者林玉芬南投報導】2026南投巧克力咖啡節將於6月19日在埔里福興溫泉遊客中心登場，縣府12日舉行記者會，縣長許淑華、臺北市長蔣萬安「聯手出擊」為活動造勢，為咖啡、巧克力產業代言，號召各地遊客把握...
《吃桌》外景爆衝突！陳隨意突失控怒吼「遭強行拉開」 關鍵導火線曝
三立、文策院、緯來與華視共同打造的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》正式開桌，首播後不僅收視開出亮眼成績，也在社群平台掀起熱烈討論。節目帶領觀眾跟著隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及千千組成的「辦桌台灣隊」，挑戰將台灣辦桌文化搬上國際舞台，不少觀眾直呼：「終於看到真正介紹台灣文化的實境節目！」，而陳隨意受訪也透露藍正龍私下真面目。蔡維歆
辛龍自薦郵輪嘉賓飆唱 陳美鳳自宮三首歌讓出舞台
藝人辛龍去年底復出發行新單曲，9日在陳美鳳麗星郵輪的海上大秀上，驚喜上台小秀一下歌喉，除了模仿多位男藝人歌聲特色，最後獻唱《愛情釀的酒》獲得滿堂彩。
中國砸46億大亂鬥！ 日本龍頭已倒地 謝金河：台廠考驗將至
財經專家謝金河指出，AI軍備競賽雖引爆高階玻纖布超級行情，但領頭羊日東紡織股價驟然腰斬，揭示中國巨石與菲利華大舉擴產殺價，高階市場版圖巨變，台灣玻纖布廠考驗恐將至。
大谷翔平今日數據一次看（2026最新）｜年薪、綽號「高中生Shohei Ohtani」由來整理
大谷翔平是日本著名的投打雙棲棒球員，以百年難得一見的「二刀流」身手闖蕩MLB美國職棒大聯盟，備受外界關注
"SpaceX"將IPO上市 富邦壽投189億搶進 蔡明興:很看好
財經中心／陳妍霖 張皓宇 台北報導全球首富馬斯克創辦的美國太空探索公司''SpaceX''，即將IPO上市，引起全球轟動，不少投資人準備搶進，就連富邦金旗下的富邦人壽，已經備好''銀彈''，投入189億申購，董事長蔡明興說，「短期可能會套牢，長期非常看好」。 SpaceX的星艦成功發射，順利升空，這是全球首富馬斯克創辦的美國太空探索公司，即將IPO上市，引發轟動，傳出全球散戶瘋搶，就連台灣企業都備好銀彈。 富邦金控董事長蔡明興在股東會後指出，「過去的這種講法，都是沒有人會相信，但是他(馬斯克)都有實現，只是會稍微晚幾年時間，短期你可能會套牢，因為它估值是蠻高的，那長期來講，你如果願意擺3年5年，甚至你願意擺10年，我覺得這股票應該前景是非常好，因為它是少數的一個獨佔事業，它等於獨佔這個太空產業，這是非常少看到的」。 連富邦金控董事長蔡明興，都看好未來的台美星鏈產業，子公司富邦人壽投入189億申購SpaceX，為了擴大台美合作，赴美投資的錢也準備好了。 「321請簽署！」8家公股銀行，7家民營行庫，15家共同簽署''出資意向書''，為了推動台廠赴美擴大投資，國發會啟動「國家融資保證機制」，第一期募資專款超標，高達13.75億美元。''國家融資保證機制'' 15家銀行加入行列 首期募資13.75億美元（圖／民視財經網） 行政院副院長鄭麗君指出，「大家的契約簽訂之後，應該是可以在7月初可以來開始受理申請，我想這應該是對產業界一個非常令人振奮的訊息，美國是世界AI發展的中心，而台灣是AI時代不可取代的這個我們的關鍵力量」。''國家融資保證機制'' 15家銀行加入行列 首期募資13.75億美元（圖／民視財經網）美國在台協會AIT處長谷立言表示，「包括增加對半導體供應鏈、電子製造服務，包括AI應用，以及能源和其他戰略產業，例如無人機的投資，今天簽署的出資意向書是重要的第一步，信用擔保在支持半導體供應鏈企業在美國擴張，發揮關鍵作用」。 金融界和產業界強強聯手，強化供應鏈合作，要讓台灣企業赴美投資更有底氣。 原文出處：「SpaceX」將IPO上市！富邦壽投189億搶進 蔡明興：很看好 更多民視新聞報導iPhone 18 Pro將推全新神秘色？3大硬體升級提前曝光高效能運算需求爆棚！安圖斯5月營收創高成長 海外布局開花結果美伊和談現曙光油價重挫 歐股大漲創一個月最大漲幅