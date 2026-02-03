大南澳台拓地公地放領 展成果

宜蘭縣政府執行「大南澳台拓地公地放領首批領取土地所有權狀」，展現成果。行政院政務委員陳金德、宜蘭縣代理縣長林茂盛共同出席。正式宣示：重啟公地放領，落實土地正義。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣政府執行「大南澳台拓地公地放領首批領取土地所有權狀」，展現成果。行政院政務委員陳金德、宜蘭縣代理縣長林茂盛共同出席。正式宣示：重啟公地放領，落實土地正義。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣代理縣長林茂盛昨（三）日陪同行政院政務委員陳金德前往羅東地政事務所，實地瞭解縣府辦理大南澳台拓地公地放領執行成果，一同見證第一批已繳清放領地價的承領人，正式領取土地所有權狀。內政部地政司長林家正、行政院交通環境資源處長陳盈蓉、蘇澳鎮長李明哲、縣府地政處長李先智、縣議員陳玉萍、土地承租人代表蘇澳鎮代吳玉龍共同出席。與會人員共同見証，首批計有七十八筆土地已繳清地價，承領人林來福取得土地所有權狀，感到欣喜，在歷經三代感謝大貴人陳金德政委歷經艱難，有了成果。大南澳台拓地公地放領的重啟，在宜蘭縣是第一個也是全國首創，正式宣示：重啟公地放領，落實土地正義。

廣告 廣告

宜蘭縣政府提醒，承領人取得土地所有權後五年內不得移轉，也不得任意將放領取得的土地變更為其他用途使用。

賴總統於一一四年十一月廿一日宣布重啟公地放領政策後，行政院於同年十一月廿七日決定重啟國有平地耕地及邊際養殖用地放領作業，並以台拓地優先推動，由宜蘭縣大南澳地區台拓地先行試辦。內政部於一一四年十一月廿八日召開公地放領審議會，審議通過宜蘭縣大南澳台拓地三二六筆、面積約六十四公頃之國有土地，逾二○○多位農民受益。

陳金德政委表示，宜蘭大南澳台拓地作為首波試辦區，目前已有七十八筆土地完成繳清地價，成為政策重啟後首批完成放領並核發權狀之案例。陳金德說明，公地放領不僅是土地行政措施，更攸關農民長期耕作權益與生活安定。行政院將持續督導內政部、財政部及地方政府，透過跨部會協調與制度精進，加速推動政策落實，讓長年耕作的農民真正「有土可依、有地可耕」，建立穩定生產與生活基礎。

陳金德表示，首批權狀核發，具有重要象徵意義，更代表政府回應基層農民長期期待的具體實踐，未來將持續推動制度優化，讓政策真正落實到每一位長期耕作的農民。

代理縣長林茂盛表示，很高興陳金德政委蒞臨宜蘭，公地放領第一階段展現成果，之前推動中部因災變暫緩，陳金德政委關心大南澳台拓地公地放領，對政策推動能「苦民所苦」難辛過程，爭取拿到土地所有權狀，感謝政委陳金德有魄力，後續縣府會繼續推動，維護農民應有的權益及領到權狀。

宜蘭縣政府於一一四年十二月十七日自財政部國有財產署接收放領清冊以來，積極依法令規定及中央政策會議決議，協助公地放領政策落實。除部分承租人過世、租約或承租面積尚待釐清，以及公用需求外，公告受理三○四筆土地承租人申請承領，並在一一五年一月十二日於朝陽社區活動中心二樓辦理說明會，說明後續放領流程及承領人應配合辦理事項；一一五年一月十三-十六日於相同地點，邀集財政部國有財產署宜蘭辦事處及臺灣土地銀行羅東分行共同駐點提供一站式服務，盡全力協助鄉親完成各項放領作業。

此次是第一批，計有七十八筆土地已繳清地價，承領人可以取得土地所有權狀。宜蘭縣政府將持續與財政部國有財產署宜蘭辦事處及臺灣土地銀行配合，就已繳清地價之承領人分批完成所有權移轉程序，也希望承領人在作業過程中予以支持與協助，讓公地放領作業執行順遂。