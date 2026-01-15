大南澳放領地僅市價4成 內政部：防短期炒作5年內不能移轉

內政部地政司長林家正。（王千豪攝）

內政部公地放領審議會近日通過宜蘭大南澳台拓地、台東縣政府放領案，因大南澳的放領價格僅周遭土地市價的4成，為防止短期土地炒作，內政部今（15）天表示，公地移轉給農民之後，規定5年內不能移轉，且5年內也不能變更使用，希望讓農民持續耕作土地。此外，內政部也將修正「國有耕地放領實施辦法」，簡化放領流程。

內政部今天部務會報安排地政司報告「公地放領辦理進度」。部長劉世芳表示，為簡化公地放領流程，內政部已將「國有耕地放領實施辦法」修正草案送行政院核定，並陸續檢討修正聯繫及工作要點，督促各縣市政府成立放領工作小組，依財政部國有財產署清查規劃期程，召開公地放領審議會審議，全力完成政策目標。

內政部說明，為落實政府重啟公地放領政策，自民國114年11月起即陸續檢討相關規定，朝簡化放領行政流程目標修正，包含簡化民眾檢附文件、研議免除縣市政府審定及公告程序，且預計延長公告民眾申請承領期間為1年，同時推動縣市政府受理申請民眾承領單一窗口，民眾於申請承領時就能同時申請繳清全部地價，以期早日完成放領工作。

內政部指出，近期公地放領審議會通過的宜蘭縣大南澳台拓地試辦放領案，已由宜蘭縣政府在今年1月12日舉辦說明會，向民眾說明申請方式及相關注意事項，並在當地設立服務據點，分批辦理現地調查。內政部提醒民眾應在公告期限內申請承領，逾期將視為放棄，已繳清地價者，預計可在今年農曆年前完成移轉登記，取得承領土地所有權。

目前國有耕地放領的價格是以79年的公告土地現值為基準，再依30年來的物價變動情形做調整。內政部地政司長林家正以大南澳為例說明，79年公告土地現值一平方公尺是120元，如果加計物價指數調整的話，會再加計73％，換算後一平方公尺大概是208元左右，是現在農地市價的4成以內，所以對農民權益相當有保障。

林家正表示，公地移轉給農民之後，規定是5年內不能移轉，也不能變更使用，除非是政府因公共建設需要才能變更；此外，針對農地農用也會在放領階段現勘，若非農用或是環境敏感地的話，不會納到放領範圍裡面，目的是希望農民持續耕作這塊土地。

