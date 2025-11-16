大又持久激戰30分鐘遭嫌！他問：現在女生都不喜歡嗎

一名男網友好奇發問，女生都不喜歡伴侶過度持久了嗎？（示意圖／pexels）





男女交往的時候，親密行為的契合程度也是很重要的一環。許多人都認為「大又持久」是好事，但有對情侶就因為女方認為男方「太大又太持久」，在親密行為上產生意見分歧，讓男方困惑地上網求助。

有名男網友提問，說女友總覺得他「太大又太持久」，還說現在的女生「不都喜歡大的了」，讓這名男網友十分疑惑，他自認為「不包含前戲30分鐘應該還好吧」。貼文引起網友踴躍留言回應，貼文引起網友踴躍留言回應，女網友們分享自身經驗，不少人認為15-20分鐘最完美，也有人認為男生太久會「乾掉」不舒服。也有人分析，情緒氛圍如果有進入狀況，持久一些是加分，但是「沒有感覺的」30分鐘就很累。

男性網友則認為，太持久也是一種困擾，不夠敏感也不能好好享受、還有人提到光大跟持久沒有用，還有技術問題也很重要「節奏、氛圍、情趣，還有你有讓她在舒服在線上都很重要」。

也有人指出，原PO應該是錯過女友最舒服的時候，女方若心思較為敏感，見到男伴一直不射，也會容易胡思亂想，比如認為自己沒有魅力而自卑。另一派網友則建議原PO，恩愛時可再配合潤滑油，讓女伴舒服感更加提升。

