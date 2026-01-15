大友啟史導演1／《寶島》揭沖繩復歸前動盪歷史 《神劍》系列名導10多年醞釀

電影《寶島》聚焦二戰後沖繩不為人知的歷史，自稱「戰果撈客」的年輕人闖入美軍基地盜取物資，首領卻在某次行動中消失。（東映提供／©J.S K ©2025 Hero's Island Production Committee）

《神劍闖江湖》名導大友啟史擅長拍出歷史題材的氣勢與情感，與沖繩緣分深厚的他，耗時6年圓夢打造《寶島》，將許多日本人也不知道的沖繩歷史搬上大銀幕。他親赴沖繩田調，從當地人民、文獻、筆記取材，完成191分鐘的《寶島》。「用3小時說20年的歷史會太長嗎？」盼觀眾透過電影身歷其境，與角色一同感受那段時代的重量。

《寶島》改編自日本作家真藤順丈獲直木賞的同名小說，描繪1952至1972年沖繩回歸日本的20年間，自稱「戰果撈客」的當地年輕人闖入美軍基地盜取物資或槍砲彈藥，因一次行動遭美軍追擊，首領人間蒸發，多年後四散的弟兄們仍在尋找首領下落。

出生於日本岩手縣的導演大友啟史自慶應義塾大學法律系畢業後進入NHK電視台，2007年執導大森南朋主演電視劇《禿鷹》獲海內外獎項肯定；2010年製作的大河劇《龍馬傳》追求真實臨場感，帶來新氣象，開出收視佳績，在日本掀起熱潮。

町田啟太（左）搭檔竹內涼真（右）演出《10 Dance》，在Netflix全球榜衝上第四名。（Netflix提供）

2011年，大友離開NHK後自立門戶，與日本華納兄弟簽下3部電影專屬合約，執導《神劍闖江湖》系列，3部作品共吸金126.5億日圓，奠定影壇地位。因作品具深度與娛樂性，去年12月他首度攜手Netflix的《10 Dance》突破國界，衝進全球榜第4名。

接觸《寶島》前，大友啟史即與沖繩結緣。2001年，他參與製作的NHK晨間劇《水姑娘》寫下平均22.2％的高收視，並製作四季，故事主角就是1972年沖繩復歸日本當天出生的少女。

導演大友啟史（右）與男主角妻夫木聰（左）來台出席金馬影展，熱烈分享對台灣的喜愛。（金馬執委會提供）

大友說：「沖繩有句俗話：『相逢即是兄弟』，我在他們身上感受到特有的溫度。他們都非常溫柔，我認為是有過難熬的經驗、受過傷才養成這種性格。和他們頻繁接觸後，我很希望拍一部以沖繩復歸日本前為背景的戲，10多年來不時找資料、做筆記，醞釀故事。」

