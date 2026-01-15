大友啟史導演2／妻夫木聰再演沖繩人 揭戰後沖繩夾縫求生的真實人生

妻夫木聰於《寶島》再次挑戰沖繩人角色，飾演一名沖繩刑警。（東映提供／©J.S K ©2025 Hero's Island Production Committee）

《神劍闖江湖》名導大友啟史醞釀多年推出新作《寶島》，講述重繩回歸日本領土前的故事，妻夫木聰繼《淚光閃閃》後再次於大銀幕上飾演沖繩人。大友啟史雖來自岩手，但2001年參與NHK晨間劇《水姑娘》製作讓他對沖繩懷抱著獨特情感，十多年來不時蒐集資料醞釀以沖繩復歸日本的作品，直到2018年真藤順丈推出小說《寶島》，故事深刻打動大友，他也更加確信必須要將這段歷史帶給觀眾。

大友僅花一個晚上便讀完小說《寶島》，他說：「這就是我想拍的故事！登場角色以求生的力量為武器去抗爭，非常有魅力。」他親自尋找製作人合作，啟動《寶島》電影企劃。他透露真藤順丈一開始就希望影像化能夠是電影，「透過大銀幕，觀眾更能沉浸於影像與聲光效果中，與角色們一起感受那個時代的沖繩，一起歡笑、一起流淚。」

片中動員數百名演員重現當時的暴動場面，街道與服裝細節都相當講究。（東映提供／©J.S K ©2025 Hero's Island Production Committee）

片中沖繩在美國統治下的20年，居民的經歷、懷抱的心情，都令大友好奇。他解釋：「1952年是二戰結束的7年後，日本領土依《舊金山和平條約》重返國際社會，並有了憲法。但沖繩被美國統治，卻不完全適用美國的規則，日本憲法也沒保障沖繩人民，沖繩人得自己面對美國。那段時間，沖繩人到底經歷了什麼樣的日子？屈辱？還是不開心，身為日本領土的居民，我認為我需要去認識他們當時的感受，所以我在籌備時盡可能讓自己沉浸在那個時代，試著體會他們的想法。」

