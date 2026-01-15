大友啟史導演3／《寶島》拍攝歷經波折 大友啟史等6年「以沖繩人心情」出發

《寶島》中廣瀨鈴成為教師後參與復歸日本運動，希望沖繩能早日回歸日本領土。（東映提供／©J.S K ©2025 Hero's Island Production Committee）

由妻夫木聰、永山瑛太等人豪華卡司主演的《寶島》改編自同名小說，以《神劍闖江湖》系列電影寫下百億日圓票房名導大友啟史擔任導演，同時也參與劇本創作。在籌備劇本時，當年美軍與當地居民發生大規模衝突的「胡差」是大友實際走訪沖繩田調的重心。

《寶島》改編自日本作家真藤順丈獲直木賞的同名小說，描繪1952至1972年沖繩回歸日本的20年間，自稱「戰果撈客」的當地年輕人闖入美軍基地盜取物資或槍砲彈藥，因一次行動遭美軍追擊，首領人間蒸發，多年後四散的弟兄們仍在尋找首領下落。

導演大友啟史（左二）在片場與演員們積極互動。（東映提供／©J.S K ©2025 Hero's Island Production Committee）

大友接受本刊專訪說明：「我們想深入瞭解胡差與當時的歷史，另外也找了當年的琉球警察，就是妻夫木聰飾演的刑警角色原型，還有當時經營餐廳的當地人等，盡可能尋找那個時代的人以理解事件背景與當時氛圍。」他也到當地圖書館、公民會館尋找文獻、筆記，更確信《寶島》製作的方向：「要以沖繩人的心情來描繪那個時代。」

不過《寶島》的推進不如想像中順利，期間遇上疫情，企劃數度停擺，大友坦言一度想放棄。「我回去再讀小說，總覺得那些角色在對我說『在這裡選擇放棄的你，沒資格拍我們的人生』，我才意識到那個時代的人如此奮力生存，我沒資格垂頭喪氣。」他也透露，期間其實準備工作並未暫停，他持續寫劇本、進行田調，等了6年，《寶島》電影企劃才正式啟動。

