大友啟史導演4／大銀幕191分呈現「沖繩的20年間」 帶觀眾感受沖繩時間流動

永山瑛太（左）在《寶島》飾演戰果撈客的首領，大友啟史（右）為了讓剛角色更立體多次修改劇本，在現場也積極與他溝通。（東映提供／©J.S K ©2025 Hero's Island Production Committee）

日本名導大友啟史執導《寶島》，描繪1952至1972年沖繩回歸日本的20年間，自稱「戰果撈客」的當地年輕人身上所發生的故事，改編自真藤順丈獲直木賞的同名小說。起初大友親自編寫劇本，但疫情後決定打掉重練，與高田亮、大浦光太一合作，完成全新劇本，電影全長191分鐘。

要將這段不為人知的歷史從小說改編成電影劇本，過程並不容易。大友解釋：「小說把『沖繩的靈魂』描繪得相當細膩，也非常戲劇化，要將這樣的故事轉換成影像，我也苦惱很久，什麼樣的刑事最適合？其實原著作者真藤順丈一開始就希望能拍成電影，我也認為，要找一個能讓觀眾一起親深感受的影像媒介，應該是要選擇大銀幕。」

確定製作成電影後，大友先自行寫了劇本，但隨著中間遇上疫情停擺，重啟《寶島》企劃時，他重新閱讀了劇本，感受到故事恐不合觀眾喜好，決定從頭來過。他解釋：「那時因疫情戲院不能放電影，《神劍闖江湖》最終章上映一天，隔天就被迫喊停，當時的創作帶有很多憤怒與批判。疫情後觀眾口味改變，追求更具娛樂性的故事，來忘卻日常的不愉快，我也是如此。」他找上《陽光在那邊燦爛》編劇高田亮，將小說寫成全新劇本，他再和另一位編劇大浦光太一起修改。

經反覆調整，電影長度仍超過3小時。大友坦言，現代人傾向篇幅較短的作品，戲院也有單日播映次數的考量。「創作時我的確很苦惱，但有另一個角度可以討論：『用3小時說20年的歷史會很長嗎？』要讓觀眾深切感受沖繩人當時的經歷，我認為不算太長。」除了人物情感、時代氛圍，大友也相當注重時間的流動。「電影呈現時間的藝術，所以我把時間流動的感覺也放進創作中。沖繩是座島嶼，生活更從容悠然，與大都市不同，這也是電影的重點之一。」

