大反轉！中國網紅「橙子姐姐」柬國失聯 落網素顏照曝「涉多起詐騙」網嚇傻：她誰？

中國網紅「橙子姐姐」因涉嫌詐騙，被柬埔寨官方逮捕。翻攝微博



近日於中國社群媒體熱議的抖音網紅「橙子姐姐」，家屬質疑在柬埔寨失聯，希望官方網友協助尋人。沒想到，失聯真相竟出現驚人反轉。柬埔寨官方證實，原名張慕澄的「橙子姐姐」因涉嫌網絡詐騙及非法跨境人口販運，今日（11／19）消息被相關媒體證實，張慕澄於11月13日被柬埔寨警方逮捕，目前正被羈押於當地監獄。張慕澄的落網照也曝光，引發網友熱議。

根據多家東南亞媒體報導，金邊初級法院調查法官羈押令顯示，張慕澄被控在今年10月至11月間參與多起網路詐騙活動，更涉嫌與犯罪集團合作從事跨國人口販運。法院依據《打擊人口販運與性剝削法》第11條及《刑法》相關條文作出裁定，15日正式簽發羈押令，目前關押於白梳監獄等待審理。

另外，張慕澄家屬先前也大動作網路尋人，聲稱張慕澄赴柬埔寨探望男友「龍哥」，已訂好回程機票，原訂13日返國，自12日起卻音訊全無。事實上，網友爆料指出，「龍哥」自稱在西哈努克港經營飯店，而該地區正是詐騙園區密集區域，因此也懷疑是否背後案情不單純。

根據透露，部分詐騙資金疑似流入「橙子姐姐」名下銀行帳戶，讓她成為詐騙共犯。張慕澄被警方拘提時的現場照片也被媒體曝光，她身穿黑色上衣，雖然也露出一截腰部，但她素顏，眼睛無神、面無表情，與「橙子姐姐」平時在社群上光鮮亮麗、笑容燦爛的形象形成強烈對比，不少中國網友看到都不敢相信直呼「她是誰？」「這照片已經涉及詐騙無誤」。

