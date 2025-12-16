大反轉！台中青海家樂福不關了 業者公告：繼續24小時營業

生活中心／彭淇昀報導

近期台中家樂福青海店傳出即將結束營業，不過今（16）日家樂福貼出公告指出，將會「繼續營業」，且維持24小時營運，讓不少在地居民歡呼，「太好了」、「真開心」。

台中家樂福青海店今日證實，將會繼續營業。（圖／翻攝自家樂福青海店-offical臉書）

家樂福青海店今（16）日稍早在臉書粉專發文表示，家樂福青海店將「繼續營業」，「謝謝大家的支持與愛護，即日起青海店持續維持24小時營業，包括商店街所有承租廠商也如常提供服務」。

家樂福青海店指出，「由衷感謝地主，在傾聽多方表達不捨的聲音，與家樂福總公司多次交換意見，雙方達成共識，讓青海店繼續營業。歡迎喜愛家樂福的顧客來到青海店消費購物，我們一起努力與在地商圈共榮」。

廣告 廣告

不少網友紛紛直呼，「太棒了～半夜睡不著逛賣場」、「真的嗎？好開心啊」、「騙子，還我眼淚」、「好耶，太開心了」、「太好了，西屯區福利」、「真的要喜極而泣了」、「是真的回來了」。

更多三立新聞網報導

台中米其林名店「年底歇業」！業者親曝原因 老饕崩潰：味道要絕跡了

基隆「百年老店」掰了！最後營業日曝光 老闆揭歇業原因：要捨得

好市多開賣「1睡眠神器」！會員瘋搶：躺下昏迷到天亮

情侶注意！「蛀牙真的會傳染」醫師揭接吻病真相 網友崩潰：禿頭也會

