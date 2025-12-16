大反轉！ 家樂福青海店宣布「繼續營業」 網喊：眼淚還來





日前台中家樂福青海店傳出將結束營業的消息，甚至貼出公告將於12月底歇業，令當地居民紛紛表示不捨；不過事情迎來大反轉，今（16）日家樂福在臉書發文表示，青海店將繼續營業，商店街的店家也全部照常營業，貼文一出，立刻有大量網友留言，「好開心！謝謝你們的努力」、「不要玩民眾~」、「騙了我的眼淚」。

家樂福青海店今日發布公告表示，家樂福青海店將繼續營業，並維持24小時營業，包含商店街所有承租廠商也如往常提供服務。家樂福說，感謝地主在傾聽多方表達不捨的聲音後，與家樂福總部多次交換意見，雙方達成共識讓青海店繼續營業。「歡迎喜愛家樂福的顧客來到青海店消費購物，我們一起努力與在地商圈共榮！」

根據《經濟日報》報導，家樂福青海店占地面積為2758.5坪，地處台中市七期與逢甲商圈交界，長期被視為區域重要的商業節點，該地地主為台中豪宅建商「由鉅建設」，而由鉅建設曾私下透露「目前尚無任何開發或改建規劃」。

此外，對於家樂福青海店，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中也分享，以家樂福青海店近3000坪基地來看，在台中市區已屬稀有規模，加上位處成熟商圈，一舉一動都容易牽動區域房市想像空間。

陳定中分析，即便短期內未啟動開發，只要產權單純、基地條件成熟，未來在住宅、商辦或複合式開發上，都具備高度彈性，也容易被外界提前放大解讀。不過在當前房市仍處於量縮觀望階段，建商多半不急於推案，反而傾向維持穩定租金收益，等待更合適的時機再評估進一步的長期規劃。

（封面圖／翻攝自家樂福青海店-offical臉書）

