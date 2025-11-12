大反轉！黃明志涉謝侑芯命案將獲釋 馬國總檢察長：無證據顯示致死嫌疑
黃明志自首投案8天後，案情今（12日）出現最新發展，馬來西亞總檢察長丹斯裡莫哈末杜蘇基今晚指出，黃明志將於明（13）日在警方擔保下獲釋（口頭保釋）。
總檢察長回應詢問時表示，截至目前，警方的調查報告並未發現任何可將黃明志和謝侑芯死因聯繫起來的線索。他指出：「到目前為止，沒有證據顯示嫌犯涉及致死死者。」儘管如此，總檢察署仍指示警方進一步深入調查本案。莫哈末杜蘇基補充，總檢察署將於明日發佈正式聲明，若進一步調查有新發現，總檢察署會採取相應的行動。
警方無法開啟手機內容 已尋求頂尖技術官員支援調查動機
針對謝侑芯猝死案的調查細節，金馬警區主任沙紮里助理總監向媒體透露，警方已尋求武吉阿曼刑事罪案調查局技術支援（D6）組頂尖技術人員的協助，以查看黃明志及女死者的手機內容。
沙紮里指出：「我們打不開，必須由專門的技術團隊才能打開，不是隨便每個人都可以操作的，如果有許可權，想打開什麼都行。」
謝侑芯猝死案於10月22日下午約1時40分，在吉隆坡某酒店客房被揭發。根據黃明志的口供，他發現謝侑芯在浴缸昏迷，曾嘗試向她施以心肺復甦術急救，後來才急忙呼叫救護車。黃明志聲稱當時是與謝侑芯在酒店討論一項影片拍攝專案。
黃明志曾因毒品罪嫌獲保釋 死者遺體領出時間仍待程式完成
警方之後在酒店房間搜獲約9顆藍色疑似搖頭丸的藥丸，黃明志初步尿檢對4種毒品呈陽性反應。黃明志已於10月24日被控抵觸危險毒品法令39A(1)（擁有毒品）條文，以及抵觸15(1)(a)（濫用毒品）條文，獲准以4000令吉保外，案訂12月18日審理。
警方隨後將謝侑芯猝死案轉為援引刑事法典302（謀殺）條文調查，黃明志於11月5日淩晨到吉隆坡金馬警區總部投案，並被兩度延扣至11月13日。針對女死者遺體何時能夠被領出，金馬警區主任沙紮裡助理總監指出，目前仍需再等一段時間，待相關程序式完成後才能決定。
