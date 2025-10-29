大叔主管想外遇！主動求愛「會給錢花」妹子氣炸了：被當包養妹

許多人對於另一半可能會有各種要求，不過最重要的基本條件就是單身。一位在上市公司上班的女子近日表示，公司有位年紀大她20歲以上的主管不顧已婚身分，對她展開各種追求，強調可以提供最純淨的愛、對太太沒有感情，還可以給予金錢援助，讓女子氣炸直呼，「是把所有女生都當包養妹嗎？」，貼文曝光後引發熱議，甚至釣出徵信社業者回應「需要服務嗎？說不定能幫上忙喔」。

原PO在Dcard發文表示，有位大她20歲以上的公司主管，聚餐幾次後開始追求她，主管辯說撇除已婚的身分，自己真的愛她，保證可以給最純淨的愛、對太太早就沒有感情，是因為小孩才不離婚，希望原PO無視已婚身分而交往，還說交往的話會給錢花，讓她直接氣炸。

原PO強調，自己也是人生父母養，為什麼要當小三？而且當初自己沒靠任何人進了公司，主管仗著自己職位高、收入高，只是因為年資高、在公司待很久，自己若同樣花了20年時間，或許也能賺得跟主管一樣多，「已婚還追求年輕女生的大叔，腦袋殼到底是哪裡撞壞了？」，直呼自己被當包養妹很不爽，只是礙於隱私不能公布主管姓名。

對此，許多網友紛紛回應，「必要時蒐證錄音調查再上報給上層，這種就像踩到大便一樣，處理乾淨才舒服」、「感覺平常肯定有上酒店吧，這麼物化女性，什麼都用錢擺平，請他先擺平自己心裡的問題吧，老婆丟家裡不處理，一天到晚想外遇，噁男」，甚至有徵信業者出面留言，「需要服務嗎？說不定能幫上忙喔」。

