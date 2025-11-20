大叔公車上看謎片被隔壁女生發現，下一秒動作超變態！圖／翻自Threads@chuchu_5.29

香港一名女網友近日分享一段自身經歷，引來不少網友討論，這名女生說，日前她搭乘夜間公車準備回家，但車上遇到一名奇怪的大叔，不僅看謎片，還出現「恐怖動作」。

女網友指出，當時她下班後已是凌晨，之後搭上深夜公車。不過她在車上，發現坐在附近的一名大叔，故意用包包擋住自己的前方，但實際上正在看謎片。

女網友雖然當下感到吃驚，但也不想驚動大叔，不過大叔似乎透過車玻璃的反射，發現女網友正在觀察他。接著大叔竟然直接把手機畫面轉向她的方向，等於逼她看謎片，然後透過玻璃反過來觀察女網友的動作，大叔的變態行徑讓女網友快嚇壞。

廣告 廣告

後來女網友說，她下車後不敢一個人走回家，於是請家人來站牌接她回家。女網友表示，雖然大叔沒有再對她做更誇張的行為，但公車上發生的事，已經讓她感到恐怖，她也呼籲其他女生們「保護好自己最重要」。

大叔用包包擋住前面，手裡拿手機看A片。圖／翻自Threads@chuchu_5.29

據《香港01》報導，根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第12A條，任何人不論是否為了獲取報酬，均不得參與、提供或管理任何不雅、淫褻、令人反感或令人厭惡的公開真人表演，包括全部或部份由人或眾人演出的戲劇、節目、展覽、表演、娛樂、演出、陳列或其他種類的表演。若在公眾地方觀看色情影片，令他人感到不安，或會構成「公眾地方行為不檢」罪名，一經定罪可處罰款2.5萬元港幣（約新台幣10萬元）及監禁1年。



回到原文

更多鏡報報導

川普簽署公開艾普斯坦檔案 「世紀淫魔」遭爆生殖器如5公分小檸檬

中共禁令兩樣情！日水產老闆「早已開拓非中國市場」 一條龍業者慘兮兮

小琉球2海龜鬥毆 拍攝者堅持不救！網友力挺「60萬保證瞬間沒了」